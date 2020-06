Veïns d'un bloc expropiat per Colau lamenten que viuen en un estat "ruïnós"

"Estan fent les obres amb nosaltres a dins i ens hem queixat més d'una vegada que aquí hi ha risc d'enderroc". Parla una de les veïnes del número 33 del carrer Robador, al Raval. Un bloc degradat que l'Ajuntament de Barcelona va poder adquirir, ara fa tres anys, després d'acusar el propietari d'incomplir de manera reiterada el seu deure de mantenir i rehabilitar l'edifici. La notícia va sonar a salvació per als inquilins, que a banda de per l'assetjament immobiliari també han patit per problemes com les ocupacions i els narcopisos. Avui, però, l'edifici continua degradat i les obres, que han començat pels espais comuns com l'escala, avancen a un ritme molt lent. Així ho ha denunciat el regidor republicà Jordi Coronas, que és el president del districte de Ciutat Vella, i que dimarts va visitar l'immoble. Hi va trobar finestres que no tanquen, dos sostres que ja han cedit i estan apuntalats, una lona substituint el sostre de l'edifici, que té a dins nius de colom. "És incomprensible que estiguin fent les obres de rehabilitació amb els veïns a dins", lamenta.

L'Ajuntament, de fet, va aprovar, el 2018, una modificació de l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres (ORPIMO) per obligar els propietaris que volguessin fer grans rehabilitacions, com la del carrer Robador, a presentar una declaració responsable en què es comprometessin a reallotjar els veïns durant les obres i permetre'ls després tornar a casa. En el cas d'aquesta finca del Raval, alguns veïns asseguren que tot i que han demanat ser reallotjats, la resposta sempre és que el projecte està calculat per arquitectes i no comporta riscos i que no hi ha pisos disponibles per poder oferir-los-els. Consultades per aquest diari, però, fonts municipals expliquen que donat el mal estat en què es trobava l'edifici, l’Ajuntament ha prioritzat actuacions "urgents" a la façana i als accessos i que, en paral·lel, està estudiant les alternatives de reallotjament que es pot donar als veïns fins que acabi la rehabilitació integral que caldrà abordar a continuació.

651x366 Les finestres d'un dels pisos / MANOLO GARCÍA Les finestres d'un dels pisos / MANOLO GARCÍA

Alguns dels inquilins esperen amb solucions casolanes a les seves finestres que els treballs passin de la fase 1, la dels espais comuns, a la de l'interior dels pisos. "Fa molts hiverns que passo fred i que quan plou m'entra aigua a casa. Només demano que m'arreglin ja les finestres", denuncia una veïna, exasperada per la lentitud amb què avança la rehabilitació. Hi ha qui ha posat una garrafa per evitar que l'aigua que cau quan plou li espatlli el sistema elèctric i qui té desnivells pronunciats i portes tortes a dins de casa. "L'edifici està ruïnós", lamenta una veïna.

Una de les decisions que han pres aquests dies els inquilins és pagar entre tots –a set euros per barba– una porta per a l'escala per evitar que qualsevol pugui entrar a l'edifici. Aquí, ja saben de què parlen: "La porta la paguem perquè no entri més gent a punxar-se o a tenir relacions. Ara dormim més tranquils". L'estiu passat van tenir molts problemes amb gent que accedia per la porta oberta del carrer i s'instal·lava al terrat.

651x366 Les solucions que apliquen els veïns per protegir-se de l'aigua de la pluja / MANOLO GARCÍA Les solucions que apliquen els veïns per protegir-se de l'aigua de la pluja / MANOLO GARCÍA

Més blocs expropiats

El grup municipal d'ERC, vista la situació, ha exigit al govern de Colau que reallotgi de manera immediata aquests veïns mentre duren les obres. Celebren que el consistori hagi comprat edificis sencers per assegurar el dret dels veïns a no ser expulsats, però demanen garantir unes condicions mínimes mentre dura la rehabilitació. I fan extensiva la petició a altres blocs, també expropiats, i en mal estat, com els del carrer Lancaster, 7, 9 i 11 o Can Seixanta.