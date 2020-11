Veïns i oposició insten Colau a impugnar la subhasta del front marítim

Revertir el resultat de la subhasta dels locals del front marítim de Barcelona, que va tenir lloc el 19 d'octubre i que van copar els actuals propietaris de l'Hotel Arts. Aquesta és la demanda de les associacions de veïns de la Barceloneta i la Vila Olímpica, que avui han presentat un manifest en què demanen al govern de Colau que impugni la venda dels terrenys per part de l'Estat i que els bloquegi de manera que no puguin tornar a sortir a subhasta. Els veïns, que han rebut el suport dels grups municipals d'ERC, JxCat i Cs, acusen l'Ajuntament d'haver actuat amb opacitat i li demanen que faci valdre el seu dret com a "únic concessionari real" de la concessió C-1004, en què s'inclouen els 26 espais que es van subhastar.

A la llista hi ha locals com les discoteques Pachá o Catwalk, el Casino de Barcelona o les galeries comercials que queden a sota i just davant de l’Hotel Arts. I, també, la benzinera i el McDonald's de la ronda Litoral, que són els dos únics espais que no van rebre una oferta quantiosa dels propietaris de l'Arts – els fons ABP i GIC i el grup Host–, que van oferir prop de 78 milions d'euros amb la idea de convertir l'espai en una nova zona d'oci, cultura i gastronomia.

El teixit veïnal de la zona està "preocupat" per la pèrdua "permanent" d'un territori que forma part de Barcelona i del seu llegat olímpic i recorda que durant 31 anys la ciutat hi ha invertit en manteniment i que va ser, també, la que va sufragar la transformació de tot l'àmbit. Per això, demanen que l'Ajuntament no es deixi perdre el terreny i que hi tiri endavant els projectes anunciats per fer front al monocultiu d'oci nocturn a la zona.

Consideren que l'operació s'ha fet "d'esquena" a la ciutadania i que incompleix les promeses llançades durant el mandat passat de transformar l'àmbit des del lideratge municipal. Ara lamenten que l'espai hagi quedat "privatitzat" i avisen que la jugada no es pot repetir en els àmbits on actualment hi ha una pròrroga dels lloguers: les cinc discoteques o bars que queden més a prop del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) –Opium, Shoko, Carpe Diem, Aqua i l’Ice Bar–, on es projecta la futura ampliació d’aquest espai.

651x366 Els espais subhastats Els espais subhastats

En el seu manifest, els veïns, que compten amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), avisen que no revertir la venda del front marítim suposarà un "greu perjudici" per al litoral de la ciutat i demanen al govern de comuns i socialistes que detalli si ha tancat algun tipus d'acord amb el govern de l'Estat –integrat per les mateixes forces– que hagi comportat la renúncia d'aquest àmbit.

La propietat de l'Hotel Arts vol una zona d'oci, cultura i gastronomia al Front Marítim

Fins ara el grup de l'oposició més crític amb la subhasta ha sigut ERC. Avui el seu cap de files, Ernest Maragall, ha criticat que si hi hagués hagut "una veu clara i potent" de l'Ajuntament no hi hauria pogut haver subhasta. "És la gran traïció a la ciutat", ha lamentat, i ha dit que per això acompanyaran els veïns en la seva mobilització. Elsa Artadi i Jordi Martí, de JxCat, s'han sumat a la protesta veïnal i han acusat l'alcaldessa, Ada Colau, i el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, de "mentir" a la ciutat per permetre que el govern espanyol faci "negoci" al front marítim. Cs també ha expressat el seu suport a la mobilització.