Vergés: "No és que no es vulgui fer, però ara mateix no estem en disposició de poder ajudar Madrid"

Catalunya no està en disposició ara mateix de poder ajudar Madrid a fer front a la crisi del coronavirus. És el missatge que ha llançat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual ha alertat que serà "difícil" que els diferents territoris es puguin ajudar entre ells, tal com va demanar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una crida a la solidaritat amb Madrid. "El creixement de casos a Catalunya és molt gran i hi hem de destinar tots els esforços. També serà difícil per a altres territoris i no és que no es vulgui fer", ha assegurat la consellera, que ha defensat que "de moment" els hospitals catalans encara tenen marge per atendre pacients perquè tots els centres han ampliat espais. Es treballa amb un pla per triplicar els llits d'UCI i cada hospital ha anat destinant-hi més espai de la manera que ha pogut.

"Haurem de crear places també fora dels centres amb llits per aïllament dels lleus en hotels, per exemple", ha dit. Vergés ha explicat que de moment no hi ha indicis de col·lapse i que s'augmenta capacitat "a marxes forçades" i s'intenta que arribin respiradors: un 10% dels que desenvolupen pneumònia n'acaben necessitant.

El Govern també treballa en una reorganització del sistema sanitari perquè la primària pugui fer el seguiment dels pacients lleus que segueixen el tractament a casa seva. En alguns llocs s'han posat carpes externes per fer el triatge i hi haurà professionals que hauran d'anar a domicilis i a residències. "A la gent li estem demanant que es quedi a casa i tots ens hem de reorganitzar respecte a això, seria absurd fer-los anar als centres", ha apuntat Vergés.

La consellera ha defensat que el que més els preocupa de les últimes xifres és l'evolució del nombre de pacients greus, que s'ha multiplicat per deu en una setmana, perquè la velocitat de sortida de les UCI és "molt més lenta" que la d'entrada. La mitjana és de 14 dies, el que implica que hi ha pacients que s'hi poden estar 20 o 24 dies.

També ha confiat que a partir de demà arribin els test de detecció ràpida de coronavirus que va adquirir el govern espanyol i ha remarcat que la prioritat serà fer-los a professionals sanitaris i de les residències per evitar "el risc de fer córrer el virus", però no ha tancat la porta a fer-ne a conductors de manera aleatòria. "La gent que encara es mou és un col·lectiu susceptible de rebre els test ràpids, ens interessa saber que estan en les millors condicions", ha apuntat.