Vergés confia la direcció de la gestió del covid-19 a l'epidemiòleg Jacobo Mendioroz

Més d'un mes després que Joan Guix deixés el càrrec de secretari de Salut Pública per motius de salut, encara no s'ha resolt a qui nomenarà la consellera de Salut, Alba Vergés, per dirigir l'organisme encarregat de la prevenció epidemiològica a Catalunya. Davant d'un previsible augment dels positius en les pròximes setmanes, i tot i que el Govern insisteix que la problemàtica epidemiològica es concentra a la comarca lleidatana del Segrià, la conselleria es prepara per donar una resposta coordinada i específica a l'epidèmia amb una unitat liderada pel doctor en medicina preventiva i salut pública Jacobo Mendioroz. L'epidemiòleg, que treballa a l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, dirigirà el comitè de seguiment del coronavirus, juntament amb professionals de diferents disciplines, per donar resposta a la crisi sanitària des de diferents perspectives. Vergés ha reconegut que "és hora de tenir una mirada i una perspectiva transversal" i cedir la comunicació en situacions de crisi a algú com Mendioroz, amb una dilatada experiència en salut pública i format a l'Institut Carlos III de Madrid.

"La unitat no farà res que no s'estigués fent ja, però se simplificaran els processos per agilitzar la coordinació i la comunicació entre les diferents institucions, perquè vagin alineades en la prevenció, la preparació dels recursos i centres sanitaris, i la protecció dels més vulnerables", ha afirmat l'especialista . Mendioroz ha defensat que la base d'aquest nou recurs organitzatiu que capitanejarà és molt sòlida. Es treballarà tenint en compte que la resposta no pot ser homogènia per a tot el territori, ja que cada eventual brot tindrà la seva idiosincràsia. Els focus a Lleida així ho demostren, i ell serà l'encarregat de portar les regnes i supervisar tots els casos.

La carta de presentació de l'expert que assumeix el comandament de la gestió de l'epidèmia ha estat marcada per les incògnites al voltant de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en qualsevol espai públic, que a partir de demà estarà subjecte a un règim sancionador i a multes de fins a 100 euros. Mendioroz ha defensat l'ús d'aquest material, i fins i tot ha arribat a dir que "s'hauria d'haver generalitzat l'ús des del principi de la pandèmia". "Tots podem fer alguna cosa per protegir la resta de la societat. Si l'epidèmia se'ns escapa de les mans, només la podem aturar amb confinaments i tancaments estrictes, que tenen greus conseqüències per a la salut mental, les patologies cròniques i l'economia”, ha advertit.

En roda de premsa, Mendioroz ha deixat clar que, davant la falta de vacuna i de tractaments específics per a la infecció, cal interioritzar les mesures de distanciament –la necessitat de la distància física i l'ús de les mascaretes– i l'escrupolosa higiene de mans. Són elements clau per frenar la transmissió, ha dit, i ha remarcat que cal canviar la manera com actuem en el dia a dia si es vol evitar nous confinaments. "No són un sistema sostenible i cal evitar tancar cada vegada que es dispara l'epidèmia", ha explicat l'epidemiòleg.

Protegir "entorns més sensibles"

El nou coordinador de la unitat de covid-19 ha afirmat que s'ha reforçat e l sistema de vigilància epidemiològica, servei encarregat de controlar l'epidèmia i identificar els positius i els seus contactes, per detectar els casos i aïllar-los de manera preventiva. "La situació epidemiològica d'ara és diferent a la de fa uns mesos, ja que es poden detectar casos des del principi. Els podem veure i els intentem seguir tots", ha raonat.

L'expert ha afegit que cal evitar arribar a aquest punt amb l'augment de la capacitat per fer tests, l'increment de la detecció de casos i el desplegament de mesures socials i per a la comunitat que protegeixin els "entorns més sensibles". La consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat que, precisament, el "context social" a la comarca del Segrià dificulta tallar les cadenes de transmissió del virus, però ha assegurat que els positius estan identificats i es poden traçar els contactes. "Tenim xifres altes però estan identificades", ha dit.

Al Segrià s'han fet unes 300 proves PCR diàries, però en els últims dies ja se n'estan fent entre 400 i 600 cada 24 hores. En la línia de les seves declaracions els últims dies, Vergés ha admès que no es pot descartar un enduriment de les restriccions i tancar a casa la població si es descontrola l'epidèmia, però es mostra confiada que l'aïllament perimetral permetrà doblegar la corba de nous contagis sense haver de prendre decisions dràstiques.