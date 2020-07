Salut veu "més controlada" la situació a Lleida i s'obre a flexibilitzar restriccions

"La situació assistencial que més ens preocupa és la de Lleida". És l'avís de la consellera de Salut, Alba Vergés, que en una entrevista a RAC1 ha apuntat que en aquesta zona "la situació continua sent complicada" –amb molts hospitalitzats i molts pacients a l'UCI i derivacions a la Vall d'Hebron, com ja va passar a Igualada– i que hi ha transmissió comunitària. Ha assegurat, però, que les mesures aplicades les últimes setmanes han tingut efecte i que ara "les tendències estan millorant". La consellera ha assegurat que avui ella i el conseller d'Interior, Miquel Buch, es desplaçaran a Lleida per a una reunió del Procicat per prendre "les millors decisions".

Vergés ha afegit que fa dues setmanes ja es va reduir el perímetre confinat a la zona i que ara la meitat dels positius detectats són asimptomàtics: "Estem en situació de tenir-ho molt més controlat i això fa pensar que les mesures han funcionat".

Pel que fa a la gestió de l'epidèmia al conjunt del país, la consellera, que ha negat haver estat desapareguda els últims dies o haver-se plantejat dimitir, ha defensat que ja s'ha fet un reforç de l'atenció primària –amb 436 sanitaris i una inversió de 20 milions per a contractes de continuïtat– i que actualment hi ha 928 persones dedicades al rastreig de contactes i la previsió es poder arribar fins a les 2.000.

Escoles, "sí o sí"

Vergés també ha defensat amb contundència que les escoles hauran d'estar obertes "sí o sí" al setembre i que el protocol ja està definit, ara confien poder acabar de tancar tots els aspectes durant l'última setmana d'agost per donar directrius clares al professorat l'1 de setembre. "Estem intentant que els circuits quan es detecta un cas positiu en una aula funcionin amb grups estables i actuant amb rapidesa", ha detallat, i ha afegit que qualsevol cosa es donarà per sospitosa.

També ha llançat un missatge a la gent que té previst marxar de vacances perquè ho faci "amb la consciència que estem en situació de pandèmia i que cal mantenir les mesures de protecció". Per això, ha demanat evitar situacions de risc i respectar en tot moment les restriccions encara que s'estigui en un context més relaxat. Ha dit que serà un "estiu diferent" però que no sembla que la tardor pugui ser millor, sinó "al contrari", perquè s'ajuntaran l'epidèmia de grip i la de bronquiolitis que sol afectar els nens. En qualsevol cas, ha remarcat que els confinaments només es plantegen si hi ha impacte assistencial: "És l'últim estadi".

Sobre la cartilla covid que aplicarà Madrid, ha dit que el Govern també se la va plantejar però que la van descartar perquè tenen clar que "no és el camí" perquè s'atorga cert privilegi a persones quan encara no hi ha certeses científiques. "No és el camí, el que cal és treballar en xarxa", ha defensat.

Sobre la polèmica perquè no comparegués al costat del president Torra quan va llançar l'avís que vivíem dies crítics –sí que hi era el nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon–, ha negat qualsevol polèmica. "Aquí estic, no he deixat de ser-hi en cap moment de l'epidèmia", ha dit i ha assegurat que hi ha d'haver més veus a part de la seva per explicar la situació. A l'hora de fer autocrítica, ha admès que potser no s'havia explicat prou el circuit de control de l'epidèmia dins del mateix sistema.

Ha negat, però, que s'hagi plantejat dimitir en cap moment des de l'esclat de la crisi: "No m'he plantejat en cap moment deixar el país sense un responsable de la conselleria de Salut".