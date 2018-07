Veure néixer el teu fill, també en una cesària

La Bàrbara i en Pol van veure arribar al món el seu fill Eusebi divendres passat. Només sortir, el nen va estar en braços de la seva mare i el pare va tallar el cordó umbilical. Seria una escena de molts parts vaginals si no fos perquè l'Eusebi va néixer per cesària. Des de fa dos mesos, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa un sistema per assimilar tant com sigui possible aquestes intervencions quirúrgiques als parts vaginals, sempre que es tracti de casos no problemàtics. "Havia sentit parlar de les cesàries com d'una experiència traumàtica, però per a nosaltres va ser tot molt més respectat", expliquen la Bàrbara i en Pol tres dies després, a l'habitació de l'hospital, mentre el petit dorm al bressol.

Per fer possible el canvi, l'hospital ha adaptat els processos quirúrgics: el pols no es controla a través del dit de la mà sinó del peu, la tensió es pren al turmell en compte del braç, els elèctrodes se situen a l'esquena i no al pit i els catèters per subministrar medicaments es posen en punts que no molestin els moviments de la mare, que pot triar que es retiri la tela per veure com treuen el nen de la panxa. Després, si ella ho vol, passa als seus braços, la qual cosa facilita el pell amb pell i la lactància materna.

El pare –o l'acompanyant que decideixi la mare– també té un paper molt més actiu. És present en tota la intervenció i pot tallar el cordó umbilical del nadó. Si ho volen, es pot posar música i els professionals treballen en silenci. "Hem entès que malgrat que la cesària és una operació quirúrgica també és un moment que la mare necessita viure", explica la cap d'obstetrícia de l'hospital, Elena Carreras.

Dues zones de treball

El canvi s'ha fet creant dos espais: com que tots els elements de la intervenció quirúrgica se situen a la part inferior del cos o a l'esquena de la mare, el pit i els braços de la dona queden lliures com si es tractés d'un part vaginal. Els professionals treballen en la zona inferior del cos, amb dobles guants i dobles teles de separació perquè tot torni a quedar esterilitzat un cop s'abaixa la tela, es treu el nen i passa a braços de la mare.

L'Hospital de la Vall d'Hebron és pioner en el sistema que han anomenat 'cesària provincle'. El nom els el va cedir una mare que va haver d'optar per aquesta intervenció i que ja va poder triar algunes opcions. "El nom ho diu tot: tornem a posar la mare i el bebè al centre", diu Carreras, que explica que l'objectiu és "afavorir un vincle que amb la cesària quedava retardat". La metgessa també assegura que el centre només ha respost a una demanda de les mares, que "han començat a reivindicar el seu paper".