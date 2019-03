La Via Laietana tindrà voreres més amples i un sol carril de pujada

La reforma de la Via Laietana n'ampliarà les voreres i farà que tingui un sol carril de pujada. Els comerciants i veïns han elegit dos dels quatre projectes presentats pel govern municipal durant el procés participatiu que ha acabat aquest dilluns, i tots dos preveuen ampliar les voreres, un en 3,7 metres i l'altre en 4,15 metres d'amplada. A més, les dues propostes preveuen que la via tingui dos carrils de baixada, un per a busos, taxis i vehicles d'accés local, i l'altre limitat a 30 km/h. Pel que fa a la pujada, hi haurà un sol carril, fet que farà que el trànsit general de la via sigui només en sentit mar.

La primera proposta planteja unes voreres de 3,7 metres d'amplada, una mida que permetria situar un carril bici segregat de més d'un metre i mig al costat de cada vorera. La segona preveu unes voreres encara més amples, de 4,15 metres d'amplada, el doble de la mida actual. En aquest cas, el carril bici segregat només podria ser en sentit pujada, i en sentit baixada les bicicletes haurien de circular pel carril limitat a 30 km/h.

La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament, Janet Sanz, ha assegurat que en les pròximes setmanes s'acabarà de definir la proposta final i que les obres de reforma de la Via Laietana podrien començar a finals del 2020. També ha indicat que la reforma de la via és una "intervenció estratègica" perquè s'ha convertit en una "autopista al centre de la ciutat".

Sanz ha remarcat que les dues propostes tenen en comú tres eixos: més espai de passeig i estada, menys cotxes i més usos comercials i socials. En aquesta línia, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha indicat que el que demanaven els veïns i comerciants de la zona era reduir el trànsit privat i, així, la contaminació.