"Ara ja només falta que obrin les terrasses", els veïns celebren els talls de trànsit a Barcelona

"¿Puc aparcar aquí un moment per anar a buscar una comanda a la pastisseria?" El guàrdia urbà s'ho pensa uns segons i accedeix que un home deixi el cotxe uns minuts davant de l'Hotel Plaza, just darrere del cotxe patrulla, per accedir a peu al carrer de la Creu Coberta, un dels grans eixos peatonalitzats a Barcelona aquest cap de setmana. Hi ha un silenci especial, sense cotxes ni autobusos, malgrat que el carrer és un anar i venir de veïns quan encara no és ni l'hora punta del migdia. Els barcelonins han respost a l'oportunitat de gaudir de més espai per passejar. "Ara només falta que obrin les terrasses", diu un veí, anticipant el paisatge que es veurà als carrers dilluns quan s'entri a la fase 1.

El moviment és especialment intens als voltants del Mercat d'Hostafrancs, on la majoria de gent passeja o compra ben equipada amb mascareta. Agents de la Guàrdia Urbana s'encarreguen de recordar-ho als que no en porten i estan massa a prop d'altres persones. També hi ha qui rep un toc d'atenció d'un agent dels Mossos: "Encara no és l'hora per sortir a passejar amb nens". A alguns els pot la impaciència i el temps que acompanya aquest matí.

651x366 Un mosso parlant amb vianants al carrer de la Creu Coberta sense cotxes / MANOLO GARCIA Un mosso parlant amb vianants al carrer de la Creu Coberta sense cotxes / MANOLO GARCIA

"Passa molta gent amunt i avall, però tampoc compren gaire", es lamenta la Dolors des de la seva floristeria. Malgrat tot, celebra el tall del trànsit, perquè ha permès a les botigues de l'exterior del mercat tornar a obrir garantint la distància de seguretat amb els vianants, que avui poden anar per la calçada. "Si m'ho preguntessis en un altre moment hi estaria en contra, perquè els viatgers dels autobusos urbans, per exemple, també circulen i són oportunitats de venda, però ara la situació requereix el tall", afegeix.

També el Madi, des de la seva botiga de complements, diu que està satisfet amb la mesura. "La gent s'ha animat més a sortir i avui he anat venent. Està bé anar recuperant una certa normalitat", diu a l'ARA. Per al Joan, gerent de la pastisseria centenària Abril, encara és d'hora per fer una valoració del resultat: "Ho vam saber tot just ahir al migdia, que tallaven el carrer, tot està molt tendre, però no sé si això estimula l'activitat econòmica", diu.

651x366 Un botiguer de l'exterior del Mercat d'Hostafrancs aquest matí / MANOLO GARCIA Un botiguer de l'exterior del Mercat d'Hostafrancs aquest matí / MANOLO GARCIA

Al local del costat, el Juanjo parla amb la Rosana, que neteja el seu bar encara amb la persiana abaixada fins dilluns. Ell fa nou anys que regenta el restaurant Porto Novo d'aquest mateix carrer i veu el dilluns com l'inici d'una nova etapa incerta per al negoci: "Dilluns serà com aixecar la persiana per primer cop, com quan vam inaugurar", assegura, tot i confiar molt en la clientela fidel del barri.

Batlle: "La gent agraeix la mesura"

A davant del mercat, una rotllana improvisada en què els veïns es posen al dia procurant deixar prou distància per no ser advertits. De cop, s'hi acosta algú, el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que passeja per comprovar com transcorre el tall al trànsit. Els veïns li traslladen amb bon humor: "A veure quan deixen que la gent gran pugui sortir fora d'una franja concreta, que ens poseu a tots al mateix sac", li diu una veïna que assegura que als seus 70 anys es veu amb forces de sortir equipada amb mascareta "amb una mica més de llibertat". Tots li pregunten quan podran sortir de Barcelona, a algun municipi veí, i Batlle els dona la raó: és una mesura que també aprova el regidor, tot i que els reconeix que no està en la seva mà aprovar-la.

"Tot el matí està sent molt tranquil, els veïns ho agraeixen perquè tenien ganes de trobar més espais per passejar", diu Batlle en declaracions a l'ARA. Avui ell pentinarà totes les artèries pacificades juntament amb caps del a Guàrdia Urbana que l'acompanyen: passaran per Montjuïc, per Gran de Gràcia i el Passeig Sant Joan, per exemple. ¿Tallar carrers vol desincentivar que la gent torni a omplir més del compte les platges com va passar fa uns dies? Batlle assegura que la situació de dimecres al migdia no s'ha repetit, malgrat que a la franja d'esportistes s'han tornat a detectar persones que prenien el sol quan encara no està permès: "Veurem com va aquesta tarda".