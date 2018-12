Viatge a les clavegueres centenàries del Raval

Tres boques obertes al bell mig del carrer del Carme, al Raval, per 'viatjar' fins a la història més profunda de Barcelona: la de les clavegueres. En aquest punt de la ciutat, la xarxa data de principis del segle passat i l'Ajuntament, a través de l'empresa pública Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA), hi està fent els treballs de renovació per instal·lar-hi cubeta de gres amb l'objectiu d'assegurar-ne l'estructura i les condicions sanitàries.Ara mateix, qui hi accedeixi –amb la indumentària per a l'ocasió, amb un vestit que cobreix tot el cos i després de baixar per una mena d'escala de paret– veurà un tram actualitzat i un en què encara s'ha de construir la nova cubeta. Per això, l'equip d'Ada Colau ha escollit el carrer del Carme per ensenyar els treballs de rehabilitació i ampliació del clavegueram que ha fer durant aquest mandat. Ara que s'acosten les eleccions i és hora de balanços, el govern treu a lluir, també, les xifres de les clavegueres: ha ampliat 28.132 metres de xarxa i n'ha rehabilitat 19.556 més. En total, 45,4 milions d'inversió. De rates, el dia de la visita de premsa, no se'n veu ni una.

"Estem preparant la ciutat pels efectes del canvi climàtic", ha posat en valor el regidor d'Aigua i Energia, Eloi Badia, que ha remarcat que ara hi ha més onades de calor i episodis de pluges intenses i, davant d'aquesta situació, cal prepara la xarxa de clavegueres per fer-la resistent.. L'objectiu: fer front al rics d'inundació. Un dels punts estrella en què s'està intervenint per evitar imatges com la de l'aigua arrossegant contenidors all Paral·lel és el col·lector que hi ha sota l'avinguda. Ara es treballa al carrer Vila i Vilà entre Carrera i Palaudàries (amb un pressupost de 5,5 milions d'euros) i el mandat que ve està previst tirar endavant l'última fase del projecte, que és la que se centrarà en el mateix carrer Vila i Vilà.

També estan en marxa els treballs del dipòsit de Taulat que, en aquest cas, s'enfoquen a mitigar el problema de pudors que pateixen els veïns de la zona del Fòrum. El que s'està fent és obrir dues noves xemeneies d'entrada d'aire al dipòsit d'aigua –cosa que permet triplicar el cabal de tractament de l'aire– i sifonar 41 embornals i reixes, a més d'insonoritzar les entrades i sortides d'aires per reduir, també, el problema de contaminació acústica. També s'ha aprovat el nou projecte per al dipòsit de regulació d'aigües pluvials de la rambla Prim, que té capacitat per a 90.000 metres cúbics.

En xifres

En xifres globals, la xarxa municipal de clavegueres té 1.594 quilòmetres, un miler dels quals són visitables. Hi ha uns 44.000 pous de registres i uns 74 embornals. Per la xarxa hi passen, cada any, uns 150 hectòmetres cúbics d'aigua, i dona servei a més d'un milió i mig d'habitants. És la ciutat sota de la citat i aquí la inversió municipal costa més de fer lluir.