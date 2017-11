Vic i Manresa agafen el relleu de les grans diades

Aquest cap de setmana les principals colles del panorama casteller han cedit el protagonisme a formacions més modestes, que han aprofitat l’oportunitat per brillar amb llum pròpia. Els Sagals d’Osona han completat la millor actuació del seu historial després de descarregar el cinc de vuit per primer cop en els seus vint anys d’existència. També han estrenat estructura els Tirallongues de Manresa, que s’han apuntat el tres de vuit i la seva primera clàssica de castells de vuit.

Tres colles encaraven el cap de setmana amb l’oportunitat de plantar cara al cinc de vuit. Els Bordegassos de Vilanova venien de desmuntar-lo a l’Arboç i d’ajornar-lo a Igualada, mentre que els Sagals d’Osona i els Castellers de Terrassa s’hi havien d’enfrontar per primer cop. Finalment, les tornes van girar-se i la colla que hi arribava amb més bagatge va acabar fallant. Els Bordegassos van arribar a col·locar els pisos de dosos de l’estructura, però el castell va acabar trencant-se per la part del mig. La caiguda va ser força aparatosa i això va provocar que l’actuació s’hagués de suspendre quan només s’havia viscut la primera ronda. Els Castellers de Barcelona havien pogut completar precisament el cinc de vuit, els Castellers de Sabadell, el set, i els Minyons de l’Arboç només van poder sumar un tres de set.

El premi se l’endurien els Sagals d’Osona, ja que els Castellers de Terrassa van acabar decidint deixar el cinc per a una altra ocasió. La colla de Vic no només va aconseguir descarregar el cinc de vuit, sinó que el va acompanyar amb les seves millors construccions: el tres de vuit, el dos folrat i el pilar de sis. Els de la camisa taronja s’apuntaven la primera catedral dels castells del seu historial i superaven tots els seus registres; sense cap mena de dubte, tota una cirereta en el seu vintè aniversari.

Cinc actuacions en el Top 10

L’altre gran focus del cap de setmana estava situat a l’última diada local del curs dels Tirallongues de Manresa. La colla del Bages ha situat enguany cinc de les seves actuacions en el seu Top 10 històric i ha alçat el seu llistó global per segona temporada consecutiva, millorant així una actuació que no superaven des del 1998. Diumenge van sumar el cinquè quatre de vuit del seu marcador particular i van descarregar per primer cop en la seva història el tres de vuit, una estructura que no havien provat mai abans. Van arrodonir l’actuació amb el dos de set, completant la seva primera clàssica de castells de vuit.

Terrassa es va quedar sense l’intent del cinc de vuit dels blau turquesa, però va poder celebrar la clàssica de la colla local i el castell de vuit pisos número cent dels Moixiganguers d’Igualada. La formació de l’Anoia va ser la més destacada gràcies al dos de vuit amb folre. El tres de vuit descarregat en el segon torn els va servir per sumar cent aletes de vuit pisos entre construccions carregades i descarregades. Els Castellers d’Esplugues van completar dues de les seves millors estructures, les del quatre de vuit i el dos de set, mentre que els Castellers de Berga van optar pels castells bàsics de set.

La Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella van veure’s les cares a la Fira de Vila-rodona. Si bé en les últimes temporades la cita ha perdut la seva condició de revàlida de Santa Úrsula, continua generant emoció. Les dues formacions van sumar un nou castell de la gamma alta de vuit i els rosats van premiar el públic en alçar en la ronda de pilars dos espadats de sis pisos simultanis, una fita que havien completat els Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca, però que mai no havien provat els vallencs.