Victòria veïnal al Besòs

Els terrenys que envolten l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies són la pastilla urbanitzable més gran que queda al litoral de l’àrea metropolitana: 32 hectàrees que són un caramelet per als inversors privats. Després d’anys reclamant-ho, però, qui decidirà els nous usos que tindrà la zona seran les entitats veïnals i la ciutadania dels dos municipis afectats: Sant Adrià del Besòs i Badalona.

Les propostes del veïnat es recolliran a través d’un procés de participació que han dissenyat la Generalitat, el Consorci del Besòs i els ajuntaments de Sant Adrià i Badalona. Es tracta d’obrir al públic el debat sobre el pla director urbanístic (PDU), que ha de proposar una nova distribució d’uns terrenys que, en aquests moments, estan catalogats majoritàriament com a sòl industrial.

La presidenta del Consorci, Janet Sanz, va dir ahir que aquest procés és una oportunitat “històrica” per encarar la transformació d’una zona a la qual s’ha “donat l’esquena” durant molts anys. “Volem continuar el que l’àrea metropolitana va ser capaç de fer l’any 1992: obrir-se al mar, ara des del Besòs”, va explicar.

El procés de participació tindrà set sessions, en les quals es reflexionarà sobre la xarxa de transports que connectarà la zona, les àrees verdes amb què comptarà i els edificis que s’hi construiran. També s’abordarà el futur de les Tres Xemeneies i la nau de turbines de la central tèrmica. En aquest cas, la demanda històrica del veïnat és que acullin un espai que reivindiqui la memòria industrial del litoral i que les Tres Xemeneies es converteixin en un símbol de la cultura obrera, migratòria i mediambiental del país.

Ara bé, els ciutadans que vulguin participar-hi no podran repensar els usos de l’esplanada des de zero, sinó que partiran de dues premisses. La primera és que la meitat del sòl haurà d’anar destinat a activitats econòmiques, tal com va concloure un procés participatiu anterior que les entitats veïnals ja van titllar de “molt deficient”. I la segona, que les administracions implicades ja han descartat dos escenaris possibles: que tot sigui parc i que tot sigui edificat. De fet, proposen que es treballi a partir d’un sol esquema amb tres franges horitzontals: la platja, un parc equipat i un front edificat.

Malgrat que fa anys que reclamen un procés participatiu, aquestes “limitacions” no han agradat a les entitats veïnals. Des de la Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies celebren el gest de l’administració, però adverteixen que seguiran reclamant que la zona no sigui residencial “tenint en compte la proximitat de la incineradora Tersa i la densitat poblacional de Sant Adrià”. Les reclamacions de la Plataforma Aire Net van en la mateixa línia: “No podem tolerar que hi hagi famílies vivint a 500 metres d’una zona tan contaminada”, van sentenciar.