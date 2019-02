Vilobí d'Onyar ajorna la decisió de declarar 'persona non grata' mossèn Tomàs fins que acabi la investigació del bisbat

La junta de govern de Vilobí d'Onyar ha decidit ajornar la convocatòria d'un ple extraordinari per declarar 'persona non grata' mossèn Tomàs, després que l'ARA destapés que hauria abusat de menors entre els anys 60 i 90. L'eclesiàstic va ser el responsable de la parròquia d'aquest municipi durant més de 30 anys.

L'alcaldessa de Vilobí d'Onyar, Cristina Mundet, ha subratllat que "estaran amatents a la investigació de la comissió del bisbat", encarregada d'aclarir els fets. I que respectaran aquesta investigació per sobre de qualsevol altra acció que podria ser menys efectiva. "Declarar-lo 'persona non grata' no serveix de res. Preferim esperar fins a saber els resultats de la investigació del bisbat", ha indicat Mundet, que espera que aquesta investigació sigui "en profunditat i conclogui, si escau, amb mesures contundents".

En aquest sentit, per a l'alcaldessa la prioritat és "estar al costat de les víctimes" i aclarir què va passar. Segons la investigació de l'ARA, mossèn Tomàs hauria abusat sexualment d'almenys set menors, a qui hauria fet tocaments o hauria mirat mentre es dutxaven despullats.