Detinguts vint-i-dos joves per una batalla campal, amb una agressió homòfoba, a la zona d'oci nocturn de Sitges

Vint-i-dues persones detingudes, deu de les quals per un delicte d'odi. És el balanç final després de la batalla campal del 12 de juliol als carrers on es concentra l'oci nocturn de Sitges. Els Mossos d'Esquadra han detingut 22 joves com a presumptes autors d'agressions indiscriminades en grup, una de caràcter homòfob, així com de diversos robatoris. El grup de presumptes autors, una vintena de nois de fins a 22 anys entre els quals hi havia menors d'edat, van agredir diverses persones que s’anaven trobant per la zona d’oci nocturn de Sitges. Alguns van utilitzar cascos de motocicleta i altres objectes contundents.

M'ho dieu de veritat que és il·legal enviar a picar pedra a Sibèria a tota aquesta fauna que ve al meu poble? Quina llàstima... A pic i pala tots! #Sitges pic.twitter.com/rDTJ4Oyj05 — Joan Rodríguez (@JoanMerinals) July 13, 2020

Segons informa aquest dimarts la policia catalana en un comunicat, una de les agressions va ser contra a una parella i hauria estat motivada per la seva condició sexual, motiu pel qual deu dels detinguts estan acusats d'un delicte d'odi i discriminació. Alguns vianants que van intentar aturar les agressions, que es van fer virals a les xarxes socials, també van acabar sent víctimes dels atacs i del robatori de les seves pertinences, segons els Mossos.

Els investigadors van localitzar cinc víctimes, tot i que no es descarta que n'hi hagi més, i els detinguts –veïns de Sitges i de municipis propers– van quedar en llibertat després de declarar en seu policial i ara esperen que els citi el jutge. Segons el comunicat dels Mossos, aquest estiu s’ha reforçat la presència policial a la zona d’oci a Sitges per garantir la seguretat al municipi.

Enfrontaments com a "modus vivendi"

Dos dies després de les agressions, la policia local de Sitges es referia als fets d'aquella nit com a baralles, una de les quals hauria estat dispersada per la intervenció policial, segons va informar llavors l'ACN. Aquests suposats enfrontaments, segons va informar el cos, van deixar dos ferits i cap persona detinguda, si bé es van fer dues identificacions a partir dels vídeos que circulaven per les xarxes socials.

Segons assenyalava en aquell moment l'inspector en cap de la policia local de Sitges, Rafael Pino, els participants dels fets eren persones "conegudes" pels cossos policials per haver participat en baralles de dies anteriors –una de les quals va acabar amb un agent agredit– i els primers indicis de la investigació no apuntaven a cap causa racista o homòfoba.

L'inspector en cap de la policia lamentava que els enfrontaments s'han convertit en el " modus vivendi" d'aquests joves. "Hauríem d'anar a la causa del problema més que no pas a la reacció. Què està passant que el jovent, en la situació d'alarma sanitària en què ens trobem, és en una zona d'oci i s'està barallant?", es preguntava, tot instant a fer una "reflexió" social i demanant més implicació dels pares dels joves relacionats en els fets.