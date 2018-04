Vint refugiats reprendran els seus estudis a universitats catalanes el curs que ve

Les universitats catalanes acolliran vint estudiants refugiats que estan en camps de refugiats del Líban perquè puguin reprendre els seus estudis el pròxim curs acadèmic. Els beneficiaris d'aquest projecte, impulsat per la Generalitat i en el qual col·laboren totes les universitats catalanes i l'agència de la ONU per als refugiats (Acnur), són cinc noies i quinze nois. La majoria són sirians, però també hi ha paquistanesos i palestins.

El secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha afirmat que els estudiants arribaran a Catalunya gràcies a un visat d'estudiant i que s'instal·laran a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Vic. A més, ha assegurat que l'administració catalana està treballant conjuntament amb l'ambaixada espanyola al Líban per tal de tramitar els visats. Quan arribin -aquest maig i juny-, les universitats els faran formació de català, castellà i drets humans per preparar-se per l'inici de curs.

Els estudiants rebran una mitjana de 10.000 euros de la Generalitat per cobrir les seves despeses. La dotació, però, variarà en funció de la ciutat on estiguin instal·lats. Es tracta de persones que van veure els seus estudis interromputs per la guerra, alguns cursant graus i d'altres fent postgraus o màsters. "Els països democràtics tenim l'obligació de contribuir i audar perquè després de la guerra puguin reconstruir el seu país", ha dit Amorós.

Ara el programa busca pisos d'estudiants que vulguin compartir-lo amb els participants d'aquest programa, perquè consideren que la convivència és la millor manera d'aprendre les llengües i integrar-se en el dia a dia.

Per la seva banda, el secretari d'Universitats i Recerca, Acadi Navarro, ha remarcat que és un programa d'acollida "únic" a Europa, ja que només tenen constància que existeixi al Japó i a Canadà. El Govern fa dos anys que tenia converses amb el govern espanyol sobre aquest projecte i no ha descartat que es pugui estendre a la resta de l'Estat.