Vitòria, l’exemple que ha aconseguit expulsar el vehicle privat

La ciutat de Vitòria ja va ser l’exemple que es va posar damunt la taula quan Barcelona va decidir redibuixar el seu servei d’autobús per donar-hi forma de xarxa. Allà, això sí, els canvis es van fer d’un dia per l’altre, i no per fases com aquí. Sobretot, per una qüestió de mida. I la capital basca torna a ser ara l’exemple. L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona ha desenvolupat el pla de mobilitat vitorià, que es va basar en els mateixos pilars que ara s’estudia aplicar a Barcelona: millora del transport públic i carrils bici, superilles i encariment i reducció de l’aparcament en superfície. El preu, en aquest cas, es va triplicar. I els resultats, com apunta Asier Sarasua, tècnic del Centre d’Estudis Ambientals de l’Ajuntament de Vitòria, han sigut molt bons.

Segons l’estudi que es va fer el 2014, la ciutat va aconseguir que els desplaçaments en vehicle privat passessin de ser el 37% del total al 24%, i l’ús de la bici es va disparar del 3% al 13%. Les actuacions van servir, sobretot, per dissuadir la gent que anava amb cotxe cap al centre, i ara la ciutat es marca el repte de millorar enllaços amb els polígons.