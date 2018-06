“Volem que els castells cada vegada siguin més segurs”

L’activitat castellera a Catalunya té més efervescència que mai i, al contrari del que podria semblar, el percentatge de caigudes en les dues últimes dècades s’ha reduït notablement, del 8% al 2,2%. Tot i això, el món casteller està alarmat per la gravetat de les lesions, ja que les que són potencialment greus continuen augmentant. Per abordar aquesta problemàtica, l’ARA va organitzar ahir un debat a la Fàbrica Estrella Damm amb les colles castelleres. La conclusió és que, tot i que s’han fet passos per millorar la seguretat, encara hi ha camí per recórrer. “Els castells són una activitat de risc, però volem que cada vegada siguin més segurs”, va expressar Pau Camprovin, membre de la comissió de seguretat de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC).

La comissió vol impulsar canvis amb l’objectiu de fer els castells més segurs. I ho farà a partir de tres punts: conceptes bàsics, com ara el de com col·locar-se a la pinya; problemes actuals, com ara les lesions cervicals -s’està estudiant la possibilitat d’introduir un protector cervical-, i problemes futurs, com ara el de les lesions en menors de 15 anys, que estan augmentant últimament. Són uns problemes que la comissió ha detectat que estan causats no només per les actuacions a plaça, sinó també pels sinistres a assaig, que han crescut de manera notable els últims anys. De fet, el 47% de les caigudes d’aquest any s’han produït mentre les colles practicaven els seus castells. Per això, una de les prioritats dels castellers és la de prevenir les caigudes. “Hem d’adoptar mesures abans que patim lesions greus”, va dir Camprovin, que va deixar clar que tant es produeixen en castells de nou com en els de sis o set pisos.

Les colles prenen la iniciativa

Amb aquest objectiu s’han anat introduint els últims anys alguns elements de seguretat, com ara el casc o fer la soca a l’antiga, unes iniciatives que en molts casos han sorgit des de les mateixes colles. “No cal que la Coordinadora ens digui com podem millorar, sinó que les colles també podem transformar les coses”, va afirmar Sílvia Simó, la responsable mèdica dels Castellers de Sants, que va apuntar que gran part de l’èxit passa per compartir informació entre les formacions. L’últim gran exemple és la preparació física que diverses colles estan començant a provar, encara que, segons Simó, “costa que els castellers siguin conscients que la preparació física i tècnica podria evitar moltes lesions”.

Per preparar-se amb garanties, un grup de fisioterapeutes de diverses colles estan preparant el Manual de fisioteràpia castellera, en què es recullen quines són les lesions més habituals, en quines posicions es produeixen i quin ha de ser el tractament per curar-les i també evitar-les. Ho va explicar Anna Hervàs, membre de l’equip que impulsa aquesta iniciativa. Segons ella, és important introduir la figura del fisioterapeuta a les colles perquè no només tenen una feina molt important en recuperació sinó també en prevenció, tant en les actuacions com en els assajos.

Canvis en el Concurs

Que la seguretat és un tema central per al món casteller ho evidencien també els canvis que s’han introduït de cara al Concurs d’aquest any. Així, ja no es penalitzaran els peus desmuntats, es comptabilitzarà només un castell carregat per colla i es reforçarà la puntuació dels castells descarregats. També es treballarà per “crear un entorn favorable”, no retransmetent el castell per la pantalla o creant espais de canalla, segons va explicar Ester Roca, directora castellera del Concurs. Tot plegat, va dir, perquè “l’espectacle casteller més gran del món ha de ser l’espectacle casteller més segur del món”.