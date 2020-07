"Volem jugar": els infants reclamen espai al centre de Barcelona

Jocs a les escales de la catedral, banys a la plaça Reial, corredisses a la Rambla. La pandèmia del covid-19 ha deixat imatges que recorden la Barcelona d'anys enrere, la d'abans del boom turístic. I ara els veïns de la zona han començat a organitzar-se per aconseguir que una part del que ha deixat de bo el confinament no desaparegui amb la recuperació de la normalitat. "Volem que els nostres fills puguin continuar jugant a les places, és un espai reconquerit i no volem que es perdi", remarca Josep Maria Boronat, que és un dels impulsors de la campanya que avui han llançat un grup de famílies. Totes tenen fills de la mateixa edat i totes van quedar atrapades per les imatges dels infants protagonistes de l'espai públic quan les zones infantils que solen freqüentar estaven tancades. Per això ara reivindiquen que la Ciutat Vella de demà no s'oblidi dels més petits. "Volem jugar" és el lema de la campanya.

📍A Ciutat Vella hi vivim infants!

Volem un espai públic equilibrat on tothom hi tingui el seu lloc.

Però sobretot #VolemJugar, perquè un espai públic pels infants és un espai públic per a tothom!



🔸Segueix-nos i dona‘ns suport🔸 #Volemjugar #ciutatvella #Barcelona pic.twitter.com/paCyNnKxI4 — @VOLEMJUGAR (@volemjugar) July 7, 2020

"Els primers dies que van poder sortir de casa era emocionant veure'ls fer-se seus espais com la Rambla, trobar-se a les places com es fa als pobles", reivindica Boronat, que assegura que, més enllà del vídeo que han llançat aquest dimarts, encara no han decidit quines seran les següents accions de la campanya.

De moment, assegura, han començat a visibilitzar la voluntat d'aconseguir un espai més jugable. "Una ciutat amb un espai públic pensat per als infants és una ciutat millor per a tothom", defensa, i assegura que van voler que el vídeo no fos un missatge contra res –ni contra turistes, ni contra l'excés de trànsit–, sinó només un clam a favor dels espais per als més petits: "La idea és obrir el debat per veure com aconseguim que tot això que hem guanyat no es perdi del tot". Plantegen propostes com ara destinar una franja horària de la tarda al joc infantil a les places del districte.

"Hem de trobar un equilibri d'usos i, igual que algunes activitats com les terrasses o els músics de carrer ja tenen el seu lloc específic, que el joc també en pugui tenir un", afegeix.