Vox denuncia a la fiscalia les pancartes contra el rei i demana que n'investigui els autors

El partit d'extrema dreta Vox ha presentat aquest dimarts una denúncia davant de la Fiscalia General de l'Estat perquè investigui i identifiqui els autors de la col·locació de les pancartes gegants en contra de la presència de Felip VI durant l'homenatge del 17-A a la plaça Catalunya de Barcelona i a la façana d'un edifici de la Rambla. Per a la formació –que exerceix d'acusació popular en la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem– estem davant d'un delicte amb intenció de "causar dany a la imatge i prestigi de la Corona" d'acord amb l'article 491.2 del Codi Penal.

Penat amb una multa de sis a 24 mesos, Vox insta la fiscalia a investigar els CDR, que considera que poden ser els autors materials de les pancartes, per aquest delicte. En la de la plaça Catalunya s'hi llegia en anglès "The Spanish king is not welcome in the catalan contries" [El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans] i en la de la Rambla "Their wars, our deaths" [Les seves guerres, els nostres morts], i s'hi veia Felip VI saludant el rei saudita.

Per al vicesecretari jurídic de Vox, Pedro Fernández, cal denunciar aquestes accions, ja que "el govern [espanyol] no ho fa". La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, va descartar ahir prendre accions per aquestes pancartes perquè les emmarca dins de la "llibertat d'expressió", igual que posar o treure llaços grocs.