Vox també es querella ara contra Forn, Trapero i l'excúpula dels Mossos pel 17-A

Gairebé un any després dels atemptats del 17 d'agost, el partit d'extrema dreta Vox ha presentat aquest dijous una querella criminal davant del jutjat de guàrdia de Barcelona contra l'exconseller d'Interior Joaquim Forn –en presó preventiva– i bona part de la cúpula dels Mossos d'Esquadra quan es van produir els atemptats de Barcelona i Cambrils. En concret, demana que se'ls investigui pels delictes d'abandó de servei públic, de desobediència i denegació d'auxili i de prevaricació per omissió. El partit d'extrema dreta creu que van fer cas omís dels avisos de possibles atemptats a Catalunya i de les recomanacions per protegir espais públics, i també es querellen per la gestió posterior als atemptats.

Vox recorda que ja va presentar inicialment una querella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el setembre del 2017 però que recentment va ser rebutjada perquè Forn ja no és aforat. A més de l'exconseller, la querella criminal és contra l'exdirector dels Mossos Pere Soler; el major Josep Lluís Trapero; el cap territorial de la policia catalana, Ferran López; el cap de la Comissaria Tècnica de Coordinació Central dels Mossos, Joan Carles Molinero; el cap de la Comissaria Tècnica de Planificació de la Seguretat dels Mossos, Emilio Quevedo; i el cap de la Comissaria d'Informació dels Mossos, Manel Castellví.

El partit d'extrema dreta també exerceix d'acusació popular en la causa per rebel·lió al Suprem, i es va querellar contra Trapero i l'excúpula dels Mossos a l'Audiència Nacional en la causa per sedició per l'1-O.