Vuit comunitats més se sumen a l’obligatorietat de portar mascareta

Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa, demanava aquest dilluns al govern espanyol coordinar les comunitats autònomes davant del degoteig normatiu que farà obligatori l’ús de la mascareta en més de la meitat de les comunitats del país. Vuit territoris s’han sumat recentment a l’obligatorietat que va començar Catalunya i va seguir Extremadura la setmana passada. Dilluns aquesta norma va entrar en vigor a les Illes Balears i a Múrcia i des d'aquest dimarts la mascareta és també obligatòria a l’Aragó i a la Rioja. A més, el govern de Cantàbria va dir també que ho aprovaria de forma “imminent”, igual que Astúries, que segons el president de la comunitat, Adrián Barbón, treballa des de fa dies en la norma.

Finalment, la intenció de Navarra i Andalusia és executar aquesta normativa a partir de dimecres. El president de la Junta, Juanma Moreno, va anunciar que la mascareta serà obligatòria a tot el territori a partir de dimecres; no dur-la, a més, comportarà sancions. En la majoria de casos en què s’ha regulat en aquest sentit, la multa gira al voltant dels 100 euros. Així és, si més no, a Catalunya, a Múrcia o a la Rioja. A les Balears també, però en aquest cas les multes no es començaran a posar fins al 20 de juliol.

En definitiva, però, en total són 10 les comunitats on la mascareta és (o passarà a ser durant aquesta setmana) obligatòria sempre en espais públics per a persones majors de sis anys, i si segueixen les passes de Catalunya, també a la feina.

Madrid no ho descarta

En el cas de la meitat restant, el posicionament és divers. Totes les comunitats coincideixen en recomanar-ne l’ús, però encara no s’han decidit a fer-lo obligatori. El conseller de Sanitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, va dir dilluns que no ho descarten, però va defensar els dubtes assegurant que l’ús de la mascareta està molt estès. La dada que ho prova, segons ell, és que el 98% dels usuaris del transport públic la utilitzen. En el cas de Galícia i el País Basc, la norma s’ha limitat als municipis on hi ha rebrots detectats: A Mariña (Lugo) i Ordizia (Guipúscoa), respectivament.