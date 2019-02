Vuit anys després, arxiven el cas dels Mossos acusats de protegir narcotraficants

El jutge d'instrucció número 1 de Barcelona ha arxivat la investigació oberta fa més de vuit anys contra agents i comandaments dels Mossos d'Esquadra, de qui sospitava que haurien encobert narcotraficants., segons han confirmat fonts judicials a l'ARA. Es tracta de l'anomenat cas Macedonia que implicava la unitat del cos que fins fa uns anys liderava l'ara Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Un dels investigats era l'excap de la divisió d'investigació, el subinspector Antoni Salleras.

El cas implicava també agents de la policia espanyola i de la guàrdia civil, que poc a poc van anar arxivant-se i ara havia quedat reduït únicament a aquests agents dels Mossos. Inicialment la Fiscalia va liderar la investigació però després es va fer enrere també per manca de proves. Fa pocs dies el jutge va tancar el cas i va processar els agents però la fiscalia creu que no se'ls ha de jutjar i ha demanat l'arxiu. Com que l'altre acusació del cas -que era el sindicat Manos Límpias, que està en fase de liquidació- tampoc ha presentat escrit d'acusació, el jutge ha acabat arxivant el cas.

Manca de proves

Als agents implicats els acusaven d'ocultar una part d'informació que tenien sobre un cas que implicava nacrotraficants i de manipular unes transcripcions d'escoltes telefòniques per protegir un confident policial. El jutge del cas va arribar a escorcollar la seu dels Mossos per buscar proves del cas. Finalment, el fiscal anticorrupció va demanar l'arxiu del cas perquè no veia "indicis racionals" sobre l'acusació contra els agents, però l'Audiència de Barcelona va decidir mantenir la investigació oberta.

Després d'aquest moment, la fiscalia havia mantingut un perfil baix en el cas i havia demanat en d'altres ocasions l'arxiu de la causa. A finals de l'any passat l'Audiència de Barcelona va avalar la decisió del jutge de processar els agents però com que cap de les dues acusacions ha demanat jutjar-los, finalment el magistrat s'ha vist obligat a tancar la investigació.