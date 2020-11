Vuit mesos de tall a la Diagonal de Barcelona per les obres del col·lector d'aigües

Barcelona comença les obres per ampliar el col·lector d'aigües de l'avinguda Diagonal de Barcelona. Aquesta intervenció, que servirà per enfortir la xarxa de captació d'aigües pluvials i reduir el risc d'inundació, tindrà afectacions importants en la mobilitat: des de dilluns 23 de novembre i fins al pròxim mes de juliol la calçada central de l'avinguda quedarà tallada al trànsit entre els carrers Roger de Llúria i Aragó. Després s'anirà recuperant la circulació de manera progressiva, però les obres, que tenen un pressupost de 7,7 milions d'euros, duraran 14 mesos.

L'objectiu de la reforma, segons ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Eloi Badia, és desdoblar el col·lector d'aigües per augmentar un 70% la capacitat de captació actual. L'Ajuntament considera l'actuació com una prioritat i també un pas previ necessari abans d'iniciar obres per unir els tramvies Trambaix i Trambesòs.

Segons Badia, les actuacions previstes fins al 2022 haurien de ser suficients per evitar inundacions amb els escenaris de projecció actuals. Amb tot, també ha indicat que el pla s'haurà de revisar en un futur si empitjora l'impacte del canvi climàtic.

Per tal de tenir el mínim impacte en la mobilitat les intervencions es faran per trams. La que suposa una ocupació viària més important és el primer tram que es farà, que durarà fins al juliol del 2021. És el tram d'ampliació del col·lector entre el passeig de Sant Joan i el carrer Girona, que posteriorment arribarà fins a la plaça de Francesc Macià.



651x366 L'afectació prevista L'afectació prevista

Així, a partir de dilluns 23 de novembre la calçada central de la Diagonal quedarà tallada al trànsit privat des de Roger de Llúria fins a Aragó, i s'haurà de desviar bàsicament per Aragó o Mallorca, en sentit Llobregat, i per Rosselló o València, en sentit Besòs. Els que es desplacin en sentit Besòs, des del tronc central de la Diagonal seran desviats obligatòriament pel carrer Rosselló, i els que entrin a la Diagonal pel lateral, des del passeig de Gràcia, hauran de baixar per Pau Claris per anar a buscar el carrer València.

Mentre durin les obres, el passeig de Sant Joan perdrà la continuïtat a l'altura de la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. D'altra banda, i en relació a la circulació d'autobusos, les obres comportaran l'anul·lació de 6 parades i afectaran 6 línies de TMB (6, 33, 34, V19, D50 i 19) i 2 de Tugsal (N1 i N4).