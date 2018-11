No, WhatsApp no esborrarà avui tots els missatges i fotografies del teu mòbil

Que ningú no s'espanti. WhatsApp no eliminarà avui del teu mòbil les converses o les fotografies antigues, tal com s'ha dit a les xarxes i en alguns mitjans. El que ha anunciat l'aplicació és que aquest dilluns s'esborraran els missatges i arxius guardats a Google Drive que no s'hagin actualitzat des de fa un any.

El canvi afecta només els mòbils Android, i arriba després d'un acord entre WhatsApp i Google perquè l'emmagatzematge dels missatges ja no computi dins del màxim gratuït permès per usuari.

Així doncs:

Si no fas servir Google Drive per tenir còpies de seguretat dels xats i les fotografies, aquest canvi no t'afecta. Els missatges continuaran al teu mòbil i ningú no els esborrarà. Si fas servir Google Drive i no has actualitzat la còpia de seguretat des de fa un any, avui s'esborrarà. Pots actualitzar-la manualment a Configuració-Xats-Còpia de seguretat dels xats.

WhatsApp recomana connectar el mòbil a una xarxa wifi abans de fer cap còpia de seguretat, ja que l'arxiu pot variar de mida i l'operador podria carregar-te despeses addicionals.