El Zoo de Barcelona ja no té dofins

Barcelona ha complert, finalment, el compromís de ser una ciutat lliure de cetacis en captivitat. Els tres dofins que encara vivien al Zoo de Barcelona han estat traslladats aquest diumenge a l'Attica Zoological Park, a Atenes. El Nuik, el Tumay i el Blau han viatjat fins a Grècia en un avió de càrrega especialment condicionat, segons ha informat aquest diumenge l'Ajuntament, que assegura que fa mesos que els tres dofins s'entrenen per afrontar aquest viatge. Els animals estan ara en unes piscines d'aclimatació a l'espera de poder-se unir a la resta de dofins de la instal·lació.

Barcelona havia assolit el compromís de trobar un destí per als seus dofins abans del 2019, que era el termini màxim que havia donat l’Associació Europea de Mamífers Aquàtics al Zoo per ampliar les instal·lacions o renunciar als dofins. Barcelona havia escollit la segona opció i des del 2016, quan es va renunciar a ampliar el delfinari, buscava destí per als seus dofins. S'han explorat vies que no han prosperat, com la dels santuaris marins, i finalment es va acotar la cerca a les instal·lacions d'algun zoo europeu.

El trasllat l'ha fet la mateixa empresa que el 1994 va portar l'orca Ulisses al SeaWorld de San Diego. L’Attica Zoological Park forma part de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA) i, segons el comunicat municipal, acredita un nivell òptim en instal·lacions i maneig de dofins i està construint un delfinari nou que proporcionarà totes les comoditats als animals.

El trasllat s'havia d'haver fet ja fa unes setmanes, però inconvenients com algunes complicacions de salut dels animals i el mateix covid-19, que ho va aturar tot, han endarrerit la sortida. El 2016 l'Ajuntament va decidir que no tiraria endavant el projecte previst d'ampliar el delfinari i ja es van enviar dos dels exemplars, la Leia i el Kuni, a l’Oceanogràfic de València, on s'han integrat a la dinàmica i participen als espectacles –que ja no es fan a Barcelona–. Des de llavors es busca una sortida per als dofins del Zoo.

Les instal·lacions on fins ara hi havia els dofins, l'Aquarama, allotjaran en un futur una reserva de maneig (un espai d’estada provisional per tenir cura de diferents animals del Zoo). Pel que fa al delfinari, se'n conservarà la part inferior, el vas soterrat, que servirà de dipòsit per a aigua freàtica per al seu ús en reg i neteja.