El túnel que abastia d'aigua pública Barcelona s'obre al públic

Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, l'Ajuntament de Barcelona ha obert al públic el túnel que connecta la Casa d'Aigua de Trinitat Vella (Sant Andreu) amb la Casa d'Aigua de la Trinitat Nova (Nou Barris) per sota de la Meridiana. La publicitat del túnel s'emmarca en la presentació del Memorial de l'Aigua 2018 - 2019, un programa entorn la recuperació de la memòria històrica de l'aigua, que ha realitzat el Consistori conjuntament amb el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) i entitats veïnals de Nou Barris i Sant Andreu.

L'antic dipòsit del sistema d'abastiment de Barcelona, dirigit per l'empresa privada Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), va posar-se en marxa entre 1915 i 1919, quan l'epidèmia de tifus va desembarcar a la ciutat. Amb l'objectiu de sanejar les aigües i evitar que la malaltia s'encomanés, les aigües procedents de mines i pous de Montcada, passaven al dipòsit de Trinitat Nova mitjançant una estació elevadora. Allà es netejaven per a poder ser consumides a Ciutat Vella.

Ara, serà possible accedir prèvia inscripció a la infraestructura de l'antic servei municipal que va abastir d'aigua la ciutat fins a l'any 1989. Les visites s'oferiran cada diumenge al matí a partir del 8 d'abril de la mà del MUHBA.

Importància històrica

El comissionat del memorial, Joan Gaya, ha destacat que el subministrament de l'aigua "ha estat un element essencial per a entendre la història de la ciutat en els dos darrers segles". Després de l'Exposició Universal de 1888, com totes les grans ciutats, Barcelona va apostar per a la higiene urbana i, per tant, per a la renovació del clavegueram. No obstant això, el principal problema era proveir l'Eixample d'aigua. "L'Ajuntament no va aconseguir municipalitzar el servei i van néixer empreses privades que van substituir la seva actuació", assegura.

De fet, el 1891 es va presentar un projecte per a canalitzar les aigües cap a l'Eixample: l'aqüeducte Alt de Montcada. Es pretenia que l'aigua, que baixava de Collserola, fos conduïda a un dipòsit elevat a Vallcarca per a poder-la dirigir a l'avinguda República Argentina i el passeig de Gràcia. Encara que mai va posar-se en marxa, una part de la infraestructura encara existeix i al qual s'hi pot accedir.

Els visitants del túnel també podran visitar la caseta de comportes de la Trinitat Vella per on arribava l'aigua de Montcada, la sala de màquines que la impulsava cap al dipòsit de la Trinitat Nova i la galeria que connectava ambdues infraestructures, així com veure la canonada que feia descendir les aigües potables cap a Ciutat Vella.

La presentació del memorial ha estat a càrrec del regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia, qui ha subratllat la necessitat que l'Ajuntament "es comprometi amb el redescobriment del patrimoni de la ciutat".