El jove abatut a Cornellà va seguir atacant després de rebre dos trets

Va ser una seqüència ràpida. Des que el jove abatut a la comissaria de Cornellà de Llobregat es va dirigir amb un ganivet a la mossa d’esquadra que era al taulell de recepció fins que l’home va rebre els trets en un passadís, es calcula que van passar poc més de 15 segons. Segons fonts de la investigació, l’actitud del jove va ser atacant en tot moment, amb el ganivet enlaire i caminant de pressa o corrent, i no va cessar després de rebre els dos primers trets: al braç i a la cama. L’agent va efectuar un altre tret -que li va impactar al cap- perquè l’home se seguia dirigint cap a ella, que era a poc més d’un metre de distància, i al sergent que també estava participant en l’actuació. Abans de disparar, havien cridat l’alto al noi dues vegades, però ell va ignorar els avisos. Després de rebre el tercer tret, el jove va caure al passadís de la comissaria.

Amb la reconstrucció de l’atac que es va fer dimarts -el mateix dia que van declarar els policies que van intervenir-, es va definint com va ser la situació que es va viure dilluns a primera hora del matí a Cornellà. Pocs minuts abans de les 6 del matí, l’atacant va trucar dues o tres vegades a l’intèrfon de la comissaria perquè volia fer una consulta. La mossa que era a la recepció va obrir la porta de manera automàtica i el jove es va acostar al taulell, que tenia la finestra oberta perquè el vidre corredís no té forats i no hi ha cap altre mecanisme per poder-se comunicar. Quan el noi va ser a tocar del taulell, l’agent va veure com aixecava un ganivet i el dirigia cap a ella, després de cridar “Al·là”. La policia, sense tenir temps de tancar el vidre corredís, es va tirar enrere amb la cadira amb rodes de la recepció per poder esquivar el ganivet i va anar cap al passadís interior de la comissaria mentre cridava: “Sergent, sergent, ens ataquen!”

La mossa va mantenir la posició al passadís, on també va intervenir el sergent -que acabava d’arribar a les dependències policials per fer el torn de matí-. El jove, que segons fonts de la investigació va accedir al passadís interior després de clavar una puntada de peu a la porta del costat de la recepció, va avançar en direcció als dos agents, perseguint-los. Els dos mossos van recular i van muntar les seves pistoles. Aleshores van apuntar a l’home i li van demanar, en dues ocasions, que s’aturés. El noi no va seguir les ordres policials i, per evitar que continués avançant, l’agent va disparar. No va ser una ràfega de trets, sinó que la mossa va disparar dues bales que van impactar al braç i a la cama del jove. Com que l’home tampoc es va aturar, la policia va disparar un nou tret que va acabar al cap de l’atacant. La mossa va efectuar quatre trets, però un d’ells no va tocar l’home. Fonts de la investigació expliquen que el sergent que va intervenir també estava a punt per disparar: “Si no hagués disparat la companya, ho hauria fet jo”, va assegurar el sergent després de l’atac.

Actuació “meritòria”

El sindicat USPAC, que porta la defensa de l’agent que va abatre el jove, va definir aquest dimecres l’actuació de la mossa de “meritòria”, a part de ser “ajustada i proporcional al dret”, perquè els fets van passar “en una hora molt sensible”. Ho va considerar el president de la USPAC, David Lijarcio, que va explicar que l’atac a la comissaria de Cornellà es va produir en el moment de canvi de torn. “La mossa s’hauria pogut amagar en un despatx, però ella i el sergent es van posar al davant per impedir que l’home accedís a les dependències on hi havia la resta dels companys”, va afirmar. En aquest punt, Lijarcio va afegir que l’agent “no només va pensar en la seva vida”, ja que va evitar que l’atacant entrés a la zona del vestidor on hi havia mossos en una situació “de clara vulnerabilitat”, perquè s’estaven posant o traient l’uniforme pel canvi de torn. L’agent, que ara està de baixa, fa 14 anys que està al cos i dilluns a la matinada faltaven pocs minuts perquè acabés el seu torn. Segons el sindicat, havia treballat 12 dels últims 15 dies i el cap de setmana havia fet jornades de 12 hores.

El secretari de la USPAC, Francesc Vidal, va qüestionar a la prefectura dels Mossos que hagi volgut “treure sistemes de protecció” a les comissaries, com vidres que permetin la comunicació, amb l’argument que es vol ser una policia de proximitat. També va demanar que hi hagi arcs de seguretat amb detectors de metall: “Si això s’hagués tingut a Cornellà, la segona porta d’accés ja no s’hauria obert”. A més, va reclamar que es faci un seguiment psicològic als agents que han hagut d’abatre un atacant i el portaveu de la USPAC, Josep Miquel Milagros, va retreure a la CUP que critiqués l’actuació: “Qualifiquem la valoració de miserable i d’indignitat humana”.