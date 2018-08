Un dels abatuts a Cambrils enviava diners cada mes a Alemanya

Els Mossos d’Esquadra van investigar les transferències d’entre 500 i 1.000 euros que Mohamed Hichamy -un dels terroristes del 17-A que van ser abatuts a Cambrils- va fer mensualment entre el 2009 i el 2014 a un compte alemany que té com a titular una persona amb un nom àrab, segons va reportar ahir Europa Press. La informació prové del sumari de la causa de l’Audiència Nacional amb la qual el magistrat Fernando Andreu investiga els fets. El jutge va demanar a l’entitat dades sobre les transferències el mes d’octubre.

Les diligències parteixen de la declaració als Mossos d’una treballadora de Catalunya Caixa (actualment integrada al BBVA) un dia després dels atacs de la Rambla i Cambrils. La dona, després de conèixer pels mitjans de comunicació que s’identificava Hichamy com un dels membres de la cèl·lula terrorista, va acudir als Mossos per explicar que entre el novembre del 2009 i el del 2014 havia treballat a l’oficina de la llavors Catalunya Caixa a Ripoll, on el jove era client seu. Va declarar que Hichamy solia fer ingressos regulars, com a mínim una vegada al mes, a un compte d’Alemanya per un import d’entre 500 i 1.000 euros. Com que li va semblar poc habitual, la treballadora li va preguntar el motiu dels moviments. “Soc jove, però tinc negocis a Alemanya”, va respondre. Hychami, de 24 anys, va ser abatut a l’atemptat de Cambrils després d’ajudar a preparar l’atac amb una furgoneta a la Rambla. Tots dos atemptats van deixar 16 morts i 150 ferits.