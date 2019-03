Milers de clients d'Endesa a Barcelona estan sense llum pel "sabotatge" de 23 centres de transformació

Milers de clients d'Endesa a Barcelona estan sense llum aquest dilluns per culpa d'un "sabotatge", segons ha confirmat l'empresa. Unes 7.000 llars s'han quedat sense servei elèctric aquest matí, una xifra que s'ha reduït fins a les 3.000, però que segons Endesa pot "oscil·lar" durant el dia, ja que l'origen del tall són boicots als centres de transformació per part de treballadors en vaga d'Elecnor, una empresa subcontractada d'Endesa. De fet, segons la companyia, el personal en vaga d'Elecnor ha "sabotejat instal·lacions de la companyia a la zona nord i est de Barcelona ciutat", la qual cosa ha afectat fins a 23 centres de transformació i ha comportat incidències elèctriques i talls de llum. Endesa ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra perquè també hi ha hagut "desperfectes" a les instal·lacions afectades.

Des d'Endesa asseguren que treballen per restablir el servei als seus clients, i en aquest sentit destaquen que han pogut reduir de 7.000 a 3.000 els consumidors sense llum. Amb tot, adverteixen que "pot haver-hi noves incidències" durant el dia si continuen els "sabotatges".

En aquest sentit, a Endesa han remarcat que fer vaga és "molt legítim", però han lamentat la "sorpresa" que la mobilització hagi inclòs sabotejar instal·lacions.