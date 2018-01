Absolt el guàrdia urbà acusat d'un cas de pornovenjança contra una altra agent

El jutge ha absolt el subinspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona Óscar P. acusat d'haver difós fotografies sexuals de la també agent Rosa P, que ara és a la presó acusada d'haver matat la seva parella en el crim del pantà de Foix.

La fiscalia demanava tres anys de presó per a l'agent, però el magistrat no ha considerat que hi hagi prou proves que fos l'acusat qui entrés al compte de correu de l'agent i fes difusió de les imatges. El jutge ha fet prevaldre el principi de presumpció d'innocència del guàrdia urbà.

L'agent estava acusat de revelació de secrets i d'un delicte contra la integritat moral per uns fets que es remunten al 2008. Rosa P. el va denunciar per d'haver-se venjat quan la seva relació havia acabat enviant fotografies d'ella amb contingut sexual des del seu compte privat, del qual en coneixia les claus.

La investigació policial ha provat que l'enviament del correu amb les imatges es va fer des de un ordinador amb una IP que correspon al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, utilitzat pel servei de correu corporatiu de la Generalitat. Es van utilitzar, efectivament les contrassenyes del compte de la denunciant, però no hi ha cap prova prou sòlida que fos Óscar P. l'autor dels fets, segons recull la sentència.

La defensa va argumentar durant el judici que en aquella data -febrer del 2008- els dos agents "no tenien cap relació" perquè ella convivia amb una altra parella i, a més, van mantenir relacions sexuals suposadament fins al 2013.

La fiscal havia defensat que la fotografia en qüestió només la podria haver enviat l'acusat "perquè ell mateix ha reconegut que les fotos que es feien en relacions íntimes amb ella solien ser fetes amb la seva càmera de fotos i en el 90% dels casos al domicili d'ell, que era qui guardava les imatges".

La víctima Rosa P. es troba a la presó des del maig passat acusada de matar la seva parella sentimental, un altre membre de la policia local barcelonina, amb l'ajuda del seu amant, també guàrdia urbà. El cas de pornovenjança ja havia transcendit abans que es cometés el crim del suposat triangle amorós al pantà de Foix.