El ministeri de Justícia demana a la Fiscalia dades d'abusos sexuals a menors comesos per religiosos

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha demanat a la Fiscalia General de l'Estat que la informi de les diligències obertes als tribunals per agressions i abusos sexuals a menors comesos en el si de congregacions, col·legis o qualsevol altre tipus d'institució religiosa. En un escrit tramès avui a la Fiscalia, Delgado justifica la petició per les últimes informacions publicades per mitjans, com l'ARA, sobre suposades agressions comeses en institucions que, en molts casos, han contribuït a l'ocultació d'aquests delictes i "a la protecció dels autors dels fets".

Segons Delgado, els últims casos han generat "una important alarma social" i "una forta demanda perquè aquest govern abordi aquest fenomen".

La petició de dades, explica Justícia, s'emmarca en l'article 9.2 de l'estatut orgànic del ministeri fiscal, que estableix que s'"informarà el govern espanyol, quan aquest ho demani i no hi hagi obstacle legal, respecte a qualsevol dels assumptes en què intervingui el ministeri fiscal, així com sobre el funcionament, en general, de l'administració de justícia".

Termini de prescripció

Delgado recorda que el consell de ministres va aprovar el 28 de desembre passat l'avantprojecte de llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, amb l'objectiu d'atorgar més protecció davant qualsevol mena de maltractament físic, psicològic i emocional. Entre altres assumptes, es modifica el règim de prescripció de les agressions i els abusos sexuals a menors, perquè el termini comenci a comptar quan la víctima compleixi 30 anys i no als 18, com passa ara.

Segons explica Delgado, aquest canvi és necessari pels "efectes especialment greus per al desenvolupament de la personalitat" dels menors que pateixen els abusos, "que perduren durant una gran part de la seva vida adulta". L'objectiu és garantir que la víctima aconsegueixi "prou maduresa per vèncer la vergonya i la por que generen aquestes execrables agressions i pugui afrontar amb solvència la denúncia dels fets i el procés penal a què, en el seu cas, doni lloc".