Els caputxins es comprometen a investigar un cas d'abusos sexuals dels anys 50

L'orde dels caputxins ha fet una crida per recollir informació sobre el frare Josep Maria de Vera (Alfonso Ramón Uribe) després que un exalumne de l'antic Col·legi Escolania de Pompeia de Barcelona –tancat des del 1970– hagi denunciat que aquest religiós el va obligar a masturbar-lo de manera reiterada durant quatre anys entre el 1950 i el 1955. "Encara ara no puc dormir", deia l'home quan explicava els abusos a TV3. A través d'un comunicat, l'actual provincial dels caputxins a Catalunya i les Balears, fra Eduard Rey, ha condemnat els fets i s'ha "compromès a investigar tot el que hi pugui haver al voltant d'aquest cas".

El frare va morir l'any 1997. Des dels caputxins asseguren que tots els responsables de l'escola –que oferia educació escolar gratuïta a famílies sense recursos i que va estar oberta entre el 1912 i el 1977 al carrer Riera de Sant Miquel de Barcelona, a tocar de l'avinguda Diagonal– són morts, però sí que constata la veracitat d'algunes de les dades aportades per la víctima. Com ara que van traslladar el frare a Tarragona l'any 1957. L'exalumne ho atribueix a les seves conductes. Des de l'orde asseguren que no consten les raons del trasllat ni les deliberacions prèvies i que tampoc queda ningú viu que hi participés.

El frare Josep Maria de Vera va dirigir el centre entre el 1939 i el 1957. Formava part de l'orde dels caputxins des del 1928 i va morir l'any 1997. El Col·legi de Pompeia estava situat al costat del convent dels caputxins i alguns dels infants participaven en l'escolania que cantava a l'església de Nostra Senyora de Pompeia, que continua oberta a la Diagonal.

Vergonya

Al comunicat, fra Eduard Rey mostra la seva "condemna i vergonya" pels "greus i reiterats abusos denunciats", així com per altres conductes que s'atribueixen a altres religiosos del centre –com ara els tocaments descrits per la víctima aprofitant que un altre frare els allisava la sotana–, que considera "injustificables": "Ens deixa dolguts i avergonyits saber que un frare havia fet coses d'aquesta envergadura", subratlla l'actual provincial de l'orde.

"Estem oberts i volem saber la veritat", assegura Rey, que ha fet una crida a persones que coneguessin el frare denunciat o que haguessin sigut alumnes de l'escola per esbrinar els fets, tot i que respecta que les víctimes no vulguin posar-s'hi en contacte.

L'orde explica que disposa d'un protocol de protecció de menors de cara a les activitats de catequesi i esplai que continua duent a terme i que des de fa un any s'han posat en contacte amb la Fundació Vicky Bernadet per comptar amb l'assessorament d'experts.