"Els abusos sexuals a l'Església catòlica són producte d'una organització que afavoreix cometre'ls"

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha presentat aquest divendres al Parlament de Catalunya l'informe sobre la prevenció i reparació dels abusos sexuals infantils comesos per membres de l'Església catòlica i ha demanat que es creï una comissió parlamentària per investigar-los, perquè la majoria encara no han sortit a la llum: "Les persones que han comparegut són una representació de les víctimes que han estat afectades per aquests abusos, però són moltes més. El percentatge de casos denunciats a escala internacional no supera mai el 10%".

Els encarregats de realitzar l'informe han sigut el catedràtic de dret penal Josep Maria Tamarit, la professora de victimologia de la UB Noemí Pereda i la doctora Olga Casado. Durant aquests mesos s'han tractat casos referents als Jesuïtes, els Benedictins-Abadia de Montserrat, els Claretians, l'Escola Pia, la Salle, les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paüll i els Fills de la Sagrada Família. "La resposta de les institucions ha sigut molt diversa, en la majoria dels casos s'ha demanat reparació moral, una disculpa", ha explicat Tamarit, que ha puntualitzat que només hi ha hagut algun cas en què s'ha fet una petició d'indemnització econòmica.

La majoria de les víctimes eren de sexe masculí i tenien entre 5 i 17 anys, tot i que no s'ha volgut detallar el nombre de persones que s'han posat en contacte amb la comissió per denunciar abusos. Els fets van passar sobretot durant els anys 60 i 70 i van ser gairebé sempre reiterats: van durar anys. "Els abusos sexuals dels representants de l'Església catòlica són producte d'una estructura i organització que afavoreixen l'oportunitat de cometre'ls, i no fruit de casos aïllats", ha sentenciat Pereda, que ha detallat que les conseqüències per a les víctimes han sigut molt greus: depressió, ansietat, problemes sexuals, consum de drogues... "M'he sentit malament tota la vida, amb depressió i ganes de morir-me" i "hauria preferit morir-me als set anys" són algunes de les frases que van pronunciar les persones que havien patit els abusos durant les entrevistes.

Casado ha detallat que moltes de les persones que es van posar en contacte amb la comissió van manifestar que havien tingut voluntats suïcides arran dels abusos, i que havien consumit cocaïna i alcohol fruit del que van patir. "Alguns testimonis culpabilitzen els progenitors per no donar-hi resposta, són gent que va deixar de parlar-se amb la família", ha dit Casado.