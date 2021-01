S'acaba la neu però queden dues nits de glaçades fortes

Aquest diumenge seguirà nevant en cotes molt baixes. Una entrada d'aire més fred tornarà a fer baixar la cota de neu fins als 400 o 500 metres. Les precipitacions no seran tan abundants com les de dissabte, però de manera dispersa pot tornar a ploure o nevar en qualsevol comarca, especialment fins al migdia. Al vespre i durant la nit encara podria seguir nevant a les Terres de l'Ebre fins a cotes molt baixes. El vent i el temporal marítim també aniran a la baixa aquest diumenge, sobretot a partir de mig matí. Encara hi haurà força núvols a l'est, però la setmana que ve es presenta molt més tranquil·la i amb més hores de sol.

Entre dijous i divendres tornarà a nevar al Pirineu, però només al vessant nord de la serralada i amb una cota de neu que segurament se situarà per sobre dels 1.500 metres. Un punt important de la previsió són les glaçades que hi haurà durant les dues pròximes matinades. La neu acumulada i una entrada d'aire més fred provocaran que la pròxima nit i sobretot la de dilluns a dimarts puguin ser en alguns casos les més fredes de tot aquest període de baixes temperatures, sobretot en zones enclotades interiors i del Pirineu. Com més a prop de la costa menys es notarà la baixada del termòmetre. Tot i que a curt termini el fred anirà a més, els mapes del temps ja dibuixen amb claredat el final d'aquest període de fred intens, que dura des de Nadal.

A partir de dimecres de la setmana que ve la temperatura pujarà de manera clara i entrarem en una fase d'ambient més suau que durarà com a mínim 4 o 5 dies. El termòmetre tornarà a superar els 15 graus en indrets pròxims a la costa i les glaçades aniran desapareixent. La mitjana de temperatura dels últims 15 dies en el conjunt de Catalunya se situa en només 1,5 graus: des de Nadal hi ha hagut el període de fred més intens i sobretot sostingut des del mes de febrer del 2012.