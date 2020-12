Els trens tornen a passar pel túnel de Martorell i la R4 recupera la circulació per doble via

En aquest punt d'accés a Barcelona, Adif (l'operador d'infraestructures) està ja treballant en el següent tram, el que va de Martorell al veí Castellbisbal. En aquesta ocasió, però, els trens es podran desviar cap a un túnel en desús des dels anys 80, però com que és de via única també es preveuen afectacions en el servei, tot i que no caldrà que els viatgers hagin de fer servir cap autobús alternatiu.

Les actuacions al tram Castellbisbal-Martorell i, per extensió, fins al nus de Vila-seca suposen una inversió de 64 milions d'euros, dels quals 25 s'han executat en els últims cinc mesos. Un cop acabin es connectarà la part del Corredor que ja està en funcionament, entre Castellbisbal i la frontera francesa, passant pel port de Barcelona, i la que encara està en execució cap al sud, fins a Algesires. Quan tot estigui enllestit, tots els ports catalans quedaran connectats a Europa amb una via estàndard i s'espera que es reduirà el trànsit de mercaderies, i també el de persones, per carretera. Els càlculs actuals estimen que suposa un estalvi de cinc milions de tones de CO2 i que per cada euro invertit en el Corredor Mediterrani se'n recuperaran tres i mig, ha explicat Boira.

Actualment, però, les mercaderies es mouen per Espanya en camions i tràilers i "tant sols el 4% circulen en ferrocarril", ha subratllat Boira. Empreses com l'automobilística Seat confien beneficiar-se del nou ample de via perquè els seus vehicles surtin de la factoria a sobre de trens i no de camions, raó per la qual l'empresa guanyaria "més competitivitat a escala europea", ha valorat el responsable ferroviari.