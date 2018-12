L'excés de menjar dels avis durant la infància pot incidir en la mortalitat dels seus nets

Un estudi de científics suecs ha provat que l'excés de menjar dels avis durant la seva infància es correlaciona amb la mortalitat dels seus nets. Així doncs, el menjar durant la fase prèvia a la pubertat no només resulta determinant en la pròpia salut al llarg de la vida, sinó que, entre els homes, pot tenir conseqüències en fins a dues generacions posteriors. Però hi ha un matís sorprenent: els que van menjar més són els que transmeten un major risc de mortalitat als fills dels seus fills.

La investigació, liderada pel científic Denny Vagero i publicada en la revista 'Nature Communications', creua dades sobre l'abundància de les collites i la mortalitat en les generacions posteriors. El seu objectiu era comprovar les hipòtesis d'estudis anteriors, fets a Överkalix, una localitat de 975 habitants al nord de Suècia situada molt a prop del cercle polar àrtic. Aquesta recerca ja vinculava l'accés a menjar amb la salut dels descendents.

Així, el nou estudi ha volgut provar aquests efectes en una mostra de població 40 cops més gran, amb 9.039 avis, nascuts entre el 1865 i el 1900, i 11.561 nets de la ciutat sueca d'Uppsala. D'aquesta manera, l'estadística pren com a referència la qualitat de les collites, "pobres" o "bones", quan els avis tenien entre 9 i 12 anys, i conclou que es produeix la correlació amb la mortalitat multicausal dels nets, tot i que només en les línies generacionals masculines. És a dir, el pare del pare determina la salut del net i s'expressa en el seu fenotip, l'expressió del seus trets genètics.

A més, aquesta vinculació es fa més evident en la mortalitat causada per càncer, mentre que l'estudi no s'atreveix a traçar una causalitat amb la mortalitat per causes cardiovasculars o diabetis. Aquestes conclusions segueixen la línia d'alguns estudis fets amb animals i plantes, que ja apuntaven que les condicions nutritives dels individus afecten les característiques de les generacions següents.