Un mort i una dona ferida crítica en un accident de moto a la C-32 a Sant Pere de Ribes

Un home de 59 anys ha mort i una dona de 49 anys ha resultat ferida crítica en accidentar-se amb la moto a la C-32 a Sant Pere de Ribes (Garraf). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 14.01 hores al quilòmetre 26 d'aquesta via en sentit Barcelona.

Fins al lloc s'han desplaçat tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no han pogut fer res per salvar la vida del motorista, un home de 59 anys que ha sortit de la via per causes que es desconeixen.

L'altra persona que anava a la motocicleta és una dona de 49 anys que ha resultat ferida crítica i ha estat evacuada a l'Hospital de Bellvitge. Fins al lloc també s'han desplaçat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra.