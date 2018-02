Mor un vianant atropellat per un camió a la C-60 a la Roca del Vallès

Un vianant ha mort atropellat per un camió a la C-60 al seu pas pel terme municipal de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) aquest divendres al matí. L'accident s'ha produït a les 06.30 h al quilòmetre 9 en sentit Mataró, on un camió ha atropellat mortalment un vianant que caminava pel voral de la via, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

La circulació ha quedat tallada fins poc més de les 06.45 h, quan s'ha reobert un carril. Més tard, passades les 08.45 h, s'han pogut reobrir els dos carrils. A causa de l'accident s'ha generat 1 quilòmetre de retencions en sentit Mataró i 4 en sentit Granollers.

Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del SEM.