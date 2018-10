L'accident de la Catalunya Nord en què van morir un nen de Sabadell i el seu pare va ser provocat pel progenitor

L'accident en un barranc de la Catalunya Nord del passat 14 de setembre, i en la que van morir un nen de Sabadell i el seu pare, va ser provocat. El pare, segons ha explicat la policia francesa a la família, hauria accidentat el cotxe voluntàriament. Així es desprèn de les proves recollides al lloc dels fets, a la carretera que uneix Portbou i Cervera de la Marenda.

Es dona la circumstància que la mare havia denunciat l'home el dia abans per endur-se el nen incomplint el règim de custòdia. Un cop s'ha confirmat que la caiguda del cotxe es va produir de forma conscient, l'Ajuntament de Sabadell convoca per aquest dimarts al migdia una concentració silenciosa per condemnar "l'assassinat".

En un comunicat, el consistori reitera el seu "absolut rebuig a qualsevol forma de violència, discriminació o intolerància".