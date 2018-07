Un vianant mor atropellat a la N-II a Fornells de la Selva

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'atropellament mortal ahir a la tarda a la carretera N-II a Fornells de la Selva (Gironès). Un cotxe va atropellar un vianant, de 34 anys, que va morir a conseqüència de l'impacte.

L'accident es va produir poc abans de les cinc de la tarda. Per causes que es desconeixen un turisme va atropellar un vianant a la carretera N-IIa, a Fornells de la Selva, en sentit Girona. Segons explica l'ACN, l'home ha estat envestit pel cotxe quan creuava per un pas de zebra regulat amb semàfor però es desconeix si estava vermell o verd.

Set patrulles dels Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques i efectius de la Policia Local van desplaçar-se fins al lloc dels fets. Els agents també van practicar les proves d'alcoholèmia al conductor, que circulava en sentit sud