Un accident entre dos camions al nus de la Trinitat provoca cues i retencions a les rondes de Barcelona

Un accident amb dos camions implicats a la C-58 al nus de la Trinitat provoca cues i retencions a les rondes de Barcelona i a la Pota Nord, a la B-20. La topada s'ha produït cap a les nou del matí i ara mateix encara hi ha un carril de sortida de la ciutat tallat.

🔴 Continuen els problemes a les dues Rondes i a la Pota Nord per un accident al Nus de la Trinitat que talla 1 carril de sortida de BCN — Trànsit (@transit) 13 de setembre de 2018

Segons ha informat Trànsit, els principals problemes es concentren a la ronda Litoral en sentit nord (entre la Vila Olímpica i el Nus de la Trinitat, i entre Gran Via i el Port) amb diversos quilòmetres de cua. A la B-20 també s'estan registrant retencions de fins a 3 quilòmetres, i a la ronda de Dalt en direcció Sant Gervasi i el Nus de la Trinitat hi ha circulació intensa. També s'estan produint aturades entre la Diagonal i Sarrià.

On també hi ha problemes és a la C-17, a causa d'un carril tallat per obres que provoca retencions en els dos sentits de la marxa: 6 km en direcció Barcelona i 2 km en sentit Vic.