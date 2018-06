Un conductor perd el control del cotxe i recorre 50 metres de vorera a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona investiga els motius pels quals el conductor d'un turisme ha perdut el control del cotxe aquest matí a la Via Júlia de Barcelona i ha acabat recorrent 50 metres per sobre de la vorera i ha xocat contra cinc vehicles estacionats, dues motocicletes i diversos elements del mobiliari urbà. Dues persones han resultat ferides, però de caràcter lleu.

Estem investigant un accident ocorregut aquest matí en Via Júlia/ Font de Canyelles quan un conductor ha perdut el control del vehicle i ha col·lidit contra cinc turismes estacionats, dues motos i elements del mobiliari urbà. Hi ha 2 persones ferides de caràcter lleu. pic.twitter.com/GUnVHPmKcS — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) 19 de juny de 2018

Els agents han rebut l'avís de l'accident pocs minuts després de les 9 del matí. Segons sembla, el conductor, d'edat avançada, ha perdut el control del cotxe mentre circulava per la Via Júlia a l'altura de Font de Canyelles, per causes que s'estan investigant.

Fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han explicat a l'agència Europa Press que dues ambulàncies han atès les dues persones ferides lleus i les han traslladat a l'hospital.