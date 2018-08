Mor una dona embarassada de sis mesos atropellada per un taxi a Barcelona

Una dona de nacionalitat nord-americana i embarassada de sis mesos ha mort aquesta tarda després que ahir fos atropellada per un taxi a la cruïlla entre l'avinguda Diagonal i el carrer Pau Claris. La víctima, de 31 anys, va ser traslladada immediatament a un hospital, on se li va practicar una cesària d'urgència. El fetus va morir en el moment de l'atropellament i l'acompanyant de la dona va sortir il·lès de l'accident. Després de sotmetre's a l'operació, la protagonista de l'accident va quedar ingressada en estat molt greu, fins que s'ha determinat la seva mort aquesta tarda.

El vehicle que va cometre l'atropellament era un taxi, tal i com ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ARA a través de fonts municipals. El cotxe circulava pel primer carril de la Diagonal a la banda mar en sentit Besòs i la dona caminava per un pas de vianants amb semàfor a l'espai confluent amb Pau Claris. En ser sotmès a les prova de drogues i alcohol per la Guàrdia Urbana, el conductor va donar negatiu.

Queda per resoldre quina de les dues parts va cometre una infracció. Una investigació que liderarà la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) del cos policial barceloní. Al lloc de l'accident s'hi van reunir tant efectius de la Guàrdia Urbana com tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Punt conflictiu

El nexe entre el carrer de Pau Claris i l'avinguda Diagonal és una de les 71 zones de concentració d'accidents vigilades durant aquest 2018, segons es recull al balanç d'accidentalitat presentat l'any passat pel consistori barceloní. Aquests punts, que resten sota especial control, són espais de menys de 15 metres on s'acumulen més de deu accidents per any. A més, l'Eixample, on es va produir l'accident, és el districte amb una sinistralitat més alta segons les xifres històriques.

L'Ajuntament de Barcelona ha transmès el condol a la família i amics de la víctima, i ha recordat que "els vianants són un dels col·lectius més vulnerables". En el que portem d'any, han mort quatre persones entre aquest col·lectiu mentre que el 2017 la xifra va quedar-se en cinc.

El govern barceloní ha fet una crida a la ciutadania remarcant que "la seguretat viària és un compromís" que s'ha d'adquirir a nivell comunitari. Així, la voluntat del consistori és seguir la línia de conscienciació ciutadana que tan bons resultats ha donat recentment. L'any passat va ser el curs amb menys mortalitat als carrers de Barcelona des de que es registra, amb només 12 morts. Tot i les dades, l'Ajuntament insisteix en demanar precaució als conductors.