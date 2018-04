Un vehicle amb almenys dos ocupants queda atrapat per una gran esllavissada de pedra al Pallars Jussà

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra busquen un vehicle que hauria quedat atrapat sota d'una gran esllavissada de pedra que ha bloquejat completament la carretera LV-9124 a Castell de Mur, al Pallars Jussà. Un vehicle circulava per aquest punt quan s'ha produït el despreniment. L'alcalde del municipi, Josep Maria Mullol, ha explicat a l'ARA que sospiten que al vehicle hi viatjava un matrimoni de la zona. El cotxe ha quedat sota les grans roques despreses, que ocupen "uns 200 metres de la carretera". Geòlegs i cartògrafs de Protecció Civil inspeccionen també l'estabilitat del terreny.

Imatges de l'esllavissada a la LV-9124 Castell de Mur, pk 5. Crta de Guardia de Noguera a Sant Esteve de la Sarga, abans de Moror (Pallars Jussà), on un vehicle hauria quedat atrapat. A hores d'ara encara no hi ha confirmació de víctimes pic.twitter.com/CjBSqH1sef — Bombers (@bomberscat) 16 d’abril de 2018

Les tasques de rescat van per llarg, perquè per accedir completament a la zona afectada pel despreniment els serveis d'emergències necessiten maquinària pesant per retirar les grans roques despreses. A més han d'assegurar l'estabilitat de la zona, segons fonts consultades per l'ARA. De moment, a les tasques s'hi ha sumat la unitat canina dels Mossos.

Seguim treballant amb @bomberscat en l'esllavissada que hi ha hagut a Castell de Mur on hi hauria un vehicle atrapat pic.twitter.com/27kIDEy1dB — Mossos (@mossos) 16 d’abril de 2018

Tot i que "havia plogut molt", l'alcalde desvincula l'esllavissada de les condicions meteorològiques i apunta a un fet accidental. De fet, recorda que sota la cinglera hi havia un poble medieval abandonat fa dècades "perquè ja se sabia que hi havia perill de caiguda". "Quedaven restes de les cases, que ara han quedat totalment arrasades", explica l'alcalde.

La major part de la roca situada a l'esquerra de la carretera ha caigut sobre la via i l'ha cobert completament. Un geòleg de Protecció Civil està inspeccionant també l'estabilitat del terreny. L'alcalde, però, apunta que es tracta d'un accident aïllat i no tem que "hi hagi més risc" de despreniments a la zona.

⚫ Tallada la carretera LV-9124 a Castell de Mur #PallarsJussà a causa d'unes #esllavissades — Trànsit (@transit) 16 d’abril de 2018

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un helicòpter i cinc unitats terrestres dels Bombers de la Generalitat –entre ells especialistes del GRAE, el Grup d'Actuacions Especials–, vuit dotacions dels Mossos d'Esquadra –entre elles la d'Intervenció de Muntanya– i una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). També s'ha desplaçat a la zona el tècnic geòleg de Protecció Civil que inspecciona l'estabilitat del terreny.

La carretera és titularitat de la Diputació de Lleida, que també ha enviat els seus tècnics a la zona. El president de l'organisme també s'hi ha desplaçat.