Un accident múltiple amb 30 vehicles deixa diversos ferits a l'A2 al Pla d'Urgell

Un accident múltiple ha deixat tallada durant quatre l'autovia A-2 al seu pas per Vila-sana, al Pla d'Urgell. El sinistre ha passat abans de les 11.00 h al punt quilomètric 490 de l'autovia A-2, en un tram amb boira. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, en el sinistre hi ha implicats almenys trenta vehicles i, segons les primeres informacions, hi ha diversos ferits lleus. La via ha quedat tallada en sentit Lleida i el trànsit es desvia per Bellpuig. En el sinistre hi treballen efectius dels Mossos i dels bombers.

Mor un conductor a Valls

D'altra banda, aquest dissabte al matí ha mort el conductor d'una furgoneta en un accident contra un camió a Valls. L'accident ha tingut lloc pels volts de les 06.00 h en un tram urbà de la carretera del pla de Santa Maria, segons han informat els bombers. Hi han treballat efectius de la Policia Local i una dotació dels bombers.