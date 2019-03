Una dona de 46 anys veïna de Fraga ha mort aquest divendres en un accident de trànsit al quilòmetre 450 de l'A-2, a Alcarràs. Els fets s'han produït cap a les quatre de la tarda, quan a una grua que havia carregat un vehicle avariat se li ha trencat el ganxo de remolc i el cotxe ha anat a parar al mig de la via. Un camió que anava darrere ha frenat, i el turisme que conduïa la víctima també, però un altre camió que circulava darrere seu no ha pogut aturar-se i ha topat contra el cotxe de la dona, que ha mort. En el sinistre també hi ha hagut tres persones ferides lleus que han estat donades d'alta 'in situ'.



Arran de l'accident s’han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i dos helicòpters i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).



Pel que fa a l’afectació viària, l’A-2 s’ha tallat a Alcarràs en direcció Soses i el trànsit s’ha desviat per l’interior de la població. La via s’ha reobert cap a les 19.35 h.



Amb aquesta víctima, són 29 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents i rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268.