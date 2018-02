Dues persones mortes en un xoc entre tres cotxes a la C-32 al Garraf

Dues persones han mort aquest dimecres a la tarda en un accident de trànsit a la carretera C-32, a Cubelles (Garraf), segons informa el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'estan investigant, tres vehicles han xocat a la via. Una tercera persona ha resultat ferida de caràcter menys greu i els serveis d'emergències l'han traslladat a l'hospital.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident cap a les 18.45 h. Per causes que es desconeixen, almenys tres vehicles han topat a la via. Dos dels ocupants han mort en la col·lisió i una tercera persona ha sigut traslladada a l'Hospital Sant Camil, de Sant Pere de Ribes.

Sis dotacions dels bombers han treballat per evacuar les víctimes mortals i els ferits que havien quedat atrapats dins dels vehicles. També s'han desplaçat fins la zona quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.