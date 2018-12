Dues persones moren atropellades en menys de dues hores en dos accidents de trànsit

Dues persones han mort atropellades en dos accidents de trànsit diferents aquesta matinada a les carreteres catalanes, segons informa el Servei Català del Trànsit. Els dos sinistres mortals s'han produït en menys de dues de diferència. Aquest any 180 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya.

El primer dels atropellaments mortals s'ha produït poc després de dos quarts de quatre de la matinada a la carretera C-16, al seu pas per Sant Fruitós de Bages (Bages), per causes que encara s'estan investigant. Dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques han atès una persona que també ha resultat ferida lleu en el sinistre i l'han traslladat a l’Hospital de Manresa.

El segon accident mortal s'ha produït cinc minuts abans de les cinc de la matinada a l'autopista AP-7, al seu pas per l'Aldea (Baix Ebre). La víctima és un home de 41 anys, de nacionalitat romanesa i veí d’Amposta. Durant el 2018 s'han produït 15 atropellaments mortals a les carreteres catalanes.