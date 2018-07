Un cotxe cau a la via del tren i obliga a aturar la circulació entre Balenyà i Vic durant quatre hores

Un cotxe s'ha precipitat aquesta matinada a les vies del tren entre Balenyà i Vic (Osona). La presència del vehicle ha impedit començar el servei de rodalies de la línia R-3, que ha quedat interromput durant quatre hores, segons ha informat la companyia Renfe. A més, la caiguda del turisme ha fet malbé en part la catenària, tot i que ja s'ha reparat.

Circulació interrompuda entre Balenyà-Tona Seva i Vic per obstacles a les vies. Servei alternatiu per carretera pel tram afectat. — R3 Rodalies (@rod3cat) 15 de juliol de 2018

La companyia ha establert un servei alternatiu per carretera fins a un quart de deu del matí, quan s'han pogut reparar els danys a la infraestructura i reprendre el servei ferroviari. Mentre ha durat la incidència, la Direcció General de Protecció Civil ha activat de manera preventiva la prealerta del pla d'emergències Ferrocat, que ja s'ha aixecat. Ara s'investiga com ha caigut el cotxe a la via. Els trens acumulen retards d'una hora.