Alerta per l'augment de la sinistralitat entre els motoristes a Catalunya

La reducció del nombre de morts a les carreteres catalanes s’ha estancat en els últims tres anys. Les motocicletes són en bona part protagonistes d’aquesta dada preocupant que recull l'últim estudi EuroRAP del RACC, ja que els sinistres on s’han vist implicades motocicletes o ciclomotors s’han disparat un 36%, i aquells en què hi ha hagut ferits greus o morts han incrementat un 13% des del 2013. De fet, aquests vehicles de dues rodes ja són part implicada en el 42% dels accidents amb morts o ferits greus, tot i que només representen el 5% de tota la mobilitat.

L’EuroRAP, una radiografia on també col·laboren el departament de Territori de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, se centra a analitzar el 52% de tota la xarxa viària catalana, que és on es concentra, d’altra banda, el 90% de tota la mobilitat del país. De fet, l’estudi assenyala que és en els accessos metropolitans a Barcelona allà on es concentren els trams amb més accidents.

És a les vies de l’àrea de Barcelona on hi ha també el major nombre d’accidents de motocicletes. De fet, un de cada dos dels sinistres greus i mortals té lloc en una àrea de 600 quilòmetres a l’entorn de la ciutat i la majoria de trams més perillosos repeteixen a l’estudi respecte a l’any passat.

En el cas de les carreteres locals, que gestiona la Diputació de Barcelona, els sinistres de motocicletes s’han disparat un 70%, segons ha explicat Jordi Fàbrega, diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Pels 1.700 quilòmetres de vies que estan sota la tutela d’aquest ens hi passen cada dia entre 750.000 i un milió de vehicles, ha explicat.

Pel que fa a les vies que concentren un major risc d’accidents, la sinuosa carretera de l’Arrabassada entre Sant Cugat del Vallès i Barcelona repeteix per segon any consecutiu com la que té més risc de sinistres. En els últims tres anys hi ha hagut 16 accidents greus, i el 80% han sigut sinistres de motocicletes i hi ha hagut una víctima mortal, ha explicat Lluis Puerto, director tècnic de la Fundació RACC.

A part d'aquesta via, també destaquen entre les de major risc el tram de la BV-1221 entre Terrassa i Matadepera, on el 67% dels sinistres amb ferits greus o morts corresponen també a vehicles de dues rodes.

Més accidents per quilòmetre

Si s’analitzen els trams on es produeixen més sinistres per quilòmetre, sense tenir en compte el trànsit que hi passa, el que n’acumula més és la C-58 entre Cerdanyola i Barcelona. També en concentra força la C-31 entre el Prat i l’Hospitalet, i també la B-10 al Nus de la Trinitat. En la major part dels casos, ha subratllat l’estudi, es tracta de vies d’accés metropolitanes.

En canvi, quan s’observen els trams amb més concentració per a vehicles pesants, tres dels deu més perillosos són a la N-340 i tres més a l’A-2. El president del RACC, Josep Mateu, ha lamentat que quasi mig any després de l’anunci del ministeri de Foment de resoldre el desviament de camions de la N-340 cap a l’autopista encara no s’hagi concretat la data concreta en què això serà efectiu. “Diu el ministre que hi treballen intensament, però fa mesos que esperem i no sembla que l’1 de gener això sigui una realitat, com es va dir”, ha criticat.