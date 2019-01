Les morts en accidents interurbans disminueixen al conjunt de l'Estat però augmenten a Catalunya

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el director general de Trànsit, Pere Navarro, han anunciat aquest dijous que, després de quatre anys amb les dades estancades, per primera vegada s'ha reduït la xifra de morts en accidents interurbans a l'Estat en 1,5 punts percentuals (de 1.198 morts a 1.180). Malgrat la dada positiva, Marlaska ha volgut traslladar la seva "preocupació" pel nombre de morts i ha manifestat que "cal seguir treballant". Per la seva banda, Navarro ha manifestat que no les xifres no són per "llançar les campanes al vol", però ha afegit també que "poden ser un indicatiu d'un canvi de tendència".

Però a Catalunya la realitat és molt diferent. De l'1 de gener al 31 de desembre del 2018, 185 persones han mort en un total de 159 accidents, segons va informar Trànsit fa uns dies. Un 10% més de la xifra de morts i també un increment del 10% dels accidents mortals.

Marlaska ha matisat que l'estiu –juliol i agost– a escala estatal va ser negatiu, ja que van morir 256 persones, és a dir, 31 més que l'estiu passat. Però la tendència ha canviat aquests últims quatre mesos de l'any i els morts han baixat un 9,5% (40 persones menys que en el mateix període de l'any anterior). Amb tot, ha volgut deixar clar que cal esperar al 2019 per veure si "aquest canvi" de tendència de la sinistralitat es confirma.

El ministre ha anunciat diverses mesures pel que fa a la modificació del reglament de trànsit, entre les quals es preveu eliminar la formació viària online, de manera que els cursos siguin únicament de forma presencial. També forma part del paquet la reducció de la velocitat: l'últim consell de ministres va aprovar la reducció a 90 km/h a les carreteres convencionals –mesura que entrarà en vigor el 29 de gener–. Marlaska ha anunciat que també hi haurà una reducció a 30 km/h en nuclis urbans.

En resposta a una pregunta sobre diverses comunitats, com el País Basc i Catalunya, que tenen transferida la gestió de les carreteres, Marlaska ha matisat que tenen transferit el "control normatiu, el seu compliment i el règim sancionador", però que estan subjectes com la resta de l'Estat a les disposicions sobre seguretat viària i a la normativa general.

Pel que fa als tipus d’accident, tant a l'estat espanyol com a Catalunya les sortides de via són els accidents més freqüents. A Catalunya, aquests sinistres augmenten i arriben al 54%, mentre que en el conjunt de l'Estat representen només un 40%.

Els homes, més "violents" a la carretera

Una altra de les tendències que ha traslladat el ministre en la presentació del balanç de seguretat viària del 2018 és que els homes són més "violents" a la carretera que les dones. Un 80% dels morts són homes.

També ha volgut desmentir el vell mite que els joves tenen més accidents mortals a la carretera. La franja d'edat amb més morts és la de més de 65 anys (249), 68 més que l'any anterior. La mateixa tendència es reprodueix a Catalunya, on han mort, durant el 2018, 23 persones de més de 74 anys, 16 més que l'any anterior.

Els patinets elèctrics són el nou vehicle

Pel que fa als patinets elèctrics, el ministre ha avançat que, de cara al primer semestre del 2019, aquests aparells tindran una regulació específica i s'implementaran diverses mesures, entre les quals hi ha la prohibició de circular a més de 25 km/h. Tampoc podran fer-ho ni en zones interurbanes ni en zones per on circulin els vianants. A més, quan el patinet, per velocitat i potència, sigui considerat "vehicle" l'afectarà la normativa general –per exemple, si el conductor condueix sota els efectes de l'alcohol o en relació amb la contractació d'una assegurança obligatòria.